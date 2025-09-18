Conflenti celebra la memoria dei suoi caduti con la presentazione del volume “Albo d’Oro dei Militari di Conflenti Caduti in Guerra”

Condividi

Un appuntamento importante per la comunità di Conflenti è in programma sabato 20 settembre 2025 alle ore 18:00, presso la Sala Consiliare del Comune: la presentazione del libro “Albo d’Oro dei Militari di Conflenti Caduti in Guerra”, a cura dell’Associazione Culturale Calabria in Armi e pubblicato da Il Sileno Edizioni.

Il volume raccoglie nomi, storie e testimonianze dei conflentesi caduti nei conflitti bellici, restituendo alla memoria collettiva un patrimonio di sacrificio e di valori che hanno segnato la storia del paese. Si tratta di un’opera corale, arricchita dai contributi di diversi autori e studiosi, che intende preservare il ricordo e tramandarlo alle nuove generazioni.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Emilio Francesco D’Assisi, interverranno il curatore del volume Nando Castagna, Francesco Mastroianni, Mariano Marotta e Francesco De Pascale, Direttore Editoriale della casa editrice Il Sileno Edizioni.

Le conclusioni saranno affidate al Gen. D. (ris.) Pasquale Martinello, Presidente dell’Associazione Calabria in Armi, mentre a moderare l’incontro sarà Federico Gallo.

La pubblicazione, impreziosita dagli scritti di Pasquale Martinello, Maria Luisa Rizzo, Eugenio Giudice, Sante Roperto, Antonio Coltellaro, Don Adamo Castagnaro e altri, si configura come un prezioso strumento di conservazione della memoria storica, oltre che un omaggio ai tanti uomini che hanno dato la vita per la Patria.

L’amministrazione comunale invita la cittadinanza, le istituzioni e le associazioni culturali del territorio a partecipare a questo momento di riflessione e condivisione, che rinnova il legame tra la storia locale e la memoria collettiva.