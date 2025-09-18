Manifestazione per Gaza: il 19 settembre sul lungomare di Catanzaro la mobilitazione promossa da Cgil, Anpi, Arci e Libera

Condividi

CATANZARO – La Cgil Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo, insieme ad ANPI, ARCI e Libera, promuove per domani venerdì 19 settembre una manifestazione di solidarietà con il popolo palestinese e contro la guerra a Gaza.

L’iniziativa si svolgerà dalle ore 10.30 alle ore 13.30 sul lungomare di Catanzaro, presso il Monumento ai Caduti del Mare.

In tutta Italia, inoltre, la Cgil – oltre ad essere presente sui territori con presidi e mobilitazioni – ha indetto sempre per domani due ore di sciopero e/o assemblee nei luoghi di lavoro.

“Si tratta di un momento pubblico di mobilitazione e testimonianza per chiedere l’immediata cessazione delle operazioni militari che continuano a colpire indiscriminatamente la popolazione civile, l’apertura urgente di corridoi umanitari e il pieno rispetto del diritto internazionale”, afferma il segretario generale della Cgil Area vasta, Enzo Scalese.

“Di fronte a ciò che sta accadendo a Gaza non possiamo restare in silenzio. Venerdì 19saremo in piazza perché ogni vita umana conta, perché la distruzione di quartieri interi, la morte di civili, bambini, medici, operatori sanitari e la devastazione delle infrastrutture sono ormai un dramma che travalica i confini – sottolinea ancora Scalese -. È necessario che l’Italia e le istituzioni internazionali si schierino in modo chiaro: basta con la logica della guerra, basta con la logica della forza. Serve una pace sostenibile fondata sul rispetto dei diritti umani, del diritto internazionale, una pace che non sia subordinata a interessi strategici o economici. Medicina, cibo, casa, libertà: non sono beni negoziabili”.

“Invitiamo lavoratori e lavoratrici, pensionati, studenti, associazioni, istituzioni e cittadini a partecipare e sostenere la manifestazione. Perché la pace non è un’idea astratta, ma un dovere civile e morale”, conclude il segretario generale della Cgil Area Vasta.