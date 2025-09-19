Lamezia, Casa Alzhal: il 21 settembre settima edizione di “Cammina con noi”

Condividi

Settembre è il mese mondiale dell’Alzheimer un evento internazionale volto ad aumentare la consapevolezza sulla malattia e a combattere lo stigma ad esso associato.

Durante questo mese vengono organizzate numerose iniziative in Italia e nel mondo per informare e sensibilizzare la popolazione sulla demenza e l’Alzheimer.

L’Associazione per la Ricerca Neurogenetica domenica 21 settembre 2025 organizza a Lamezia Terme la VII edizione “Cammina con noi” passeggiata di circa 900 metri.

La partenza, dopo il saluto di Don Peppino Ferraro, è prevista alle ore 18,15 dalla Chiesa di Santa Maria Goretti per l’occasione ringraziamo il parroco Don Pino Angotti che come al solito ci ospita.

Si raggiungerà quindi Casa Alzal dove, dopo le premiazioni, e una relazione della D.ssa Amalia C. Bruni, si trascorrerà insieme la serata in allegria con la musica della Solidal Soul Band, gruppo musicale dell’Ambulatorio Solidale Prima gli Ultimi, e i panini di Casa Alzal.