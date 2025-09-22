Allarme cinghiali, la denuncia dei cittadini della frazione Cancello di Serrastretta

Condividi

Alla cortese attenzione degli Enti competenti, con la presente, i cittadini della popolosa frazione Cancello del Comune di Serrastretta – situata a circa tre chilometri dal Comune di Pianopoli – intendono segnalare con forza una situazione di estrema gravità che sta mettendo a rischio la sicurezza e la salute pubblica.

Da tempo, infatti, si registra una crescente e incontrollata presenza di cinghiali nel territorio, che sta provocando danni considerevoli alle colture agricole dei piccoli coltivatori locali, costretti ormai ad abbandonare l’antica tradizione dell’“orticello di famiglia”.

Oltre ai danni ambientali e agricoli, si verificano frequenti incidenti stradali lungo la Strada Provinciale SP 84, un’arteria molto trafficata, a causa dell’attraversamento improvviso di questi animali selvatici.

I residenti segnalano inoltre un’altra problematica preoccupante: in seguito ai sinistri che vedono coinvolti veicoli e cinghiali, le Forze dell’Ordine e il personale dell’ASP (Azienda Sanitaria Provinciale), pur intervenendo regolarmente per i rilievi e gli accertamenti del caso, lasciano sul posto le carcasse degli animali, senza provvedere alla loro rimozione.

Questa pratica, oltre a risultare incomprensibile, sta generando un vero e proprio allarme sociale, per via del forte odore nauseabondo che si propaga nella zona, e per il fatto che tali resti in decomposizione attirano altri ungulati e branchi di cani randagi, aumentando così il rischio di nuovi incidenti e possibili problemi sanitari, legati alla diffusione di infezioni.

Alla luce di tutto ciò, si richiede un intervento urgente e risolutivo, affinché si possa garantire:

•⁠ ⁠la sicurezza stradale,

•⁠ ⁠la tutela dell’ambiente e dell’agricoltura locale,

•⁠ ⁠il rispetto delle più basilari norme igienico-sanitarie.

I cittadini della frazione Cancello – Serrastretta