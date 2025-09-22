“E…STATE CON NOI”: la campagna per la sicurezza stradale fa tappa in provincia di Catanzaro.

Condividi

Dopo aver attraversato diverse regioni italiane, la campagna nazionale di educazione e sensibilizzazione sulla sicurezza stradale “E…STATE CON NOI” approda in provincia con una giornata ricca di appuntamenti, prevista per il prossimo 26 settembre a chiusura della stagione estiva.

L’iniziativa, promossa dalla Polizia Stradale con il patrocinio della Questura di Catanzaro e la collaborazione di ANAS e Vigili del Fuoco, che da sempre concorrono alla tutela della sicurezza stradale, prevede una serie di eventi e attività che si svolgeranno a Catanzaro, Squillace, Girifalco e Lamezia Terme.

La giornata sarà scandita da attività dimostrative, incontri con gli studenti e spazi espositivi aperti a tutta la cittadinanza, che potrà conoscere da vicino i mezzi e le tecnologie utilizzate per la prevenzione e il soccorso sulle strade.

Tra gli elementi più attesi, la presenza della celebre Lamborghini della Polizia di Stato, simbolo di innovazione e legalità, che sarà protagonista degli stand informativi insieme agli operatori della Polizia di Stato e degli altri Enti impegnati nella diffusione delle buone pratiche di guida sicura, con l’ambizioso obiettivo di aumentare la consapevolezza sociale del fenomeno della mortalità ed incidentalità grave sulle nostre strade e di richiamare l’attenzione degli utenti della strada.

“E…STATE CON NOI” non è solo una campagna informativa, ma un’occasione concreta di partecipazione collettiva per promuovere una nuova cultura della sicurezza, della legalità e del rispetto delle regole, al fine di incoraggiare atteggiamenti più consapevoli e sicuri alla guida da parte di tutti, soprattutto dei più giovani che potranno vedere nelle piazze dei Comuni diCatanzaro, Squillace, Girifalco e Lamezia Terme la potente vettura da corsa della Polizia.

“Esserci sempre” è anche questo: una risposta concreta all’esigenza di vicinanza, prossimità e tutela all’utente della strada, cioè a ciascuno di noi che lo diventa nel momento in cui a piedi o con altri mezzi percorre le strade delle nostre città. L’evento vuole poi costituire un invito alla cooperazione al fine di coadiuvare la Polizia di Stato nello svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Noi “CI SIAMO SEMPRE” e voi “STATE CON NOI!”

Ore 9:00 – Catanzaro, Piazza Prefettura

Ore 11.30 – Squillace, Piazza Castello

Ore 15.30 – Girifalco, piazza Umberto I

Ore 18.00 – Lamezia Terme, Piazzetta San Domenico