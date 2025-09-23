Il Riva Restaurant di Falerna ottiene la certificazione di qualità “Ospitalità Italiana” di Unioncamere e Camere di Commercio

Condividi

Passione, qualità e cura dei dettagli sono tra i principali ingredienti che, con il perfetto mix di musica live ed esperienze culinarie, rendono il Riva Restaurant & Lounge Bar di Falerna un’eccellenza italiana in territorio calabrese, tale da ricevere la certificazione di qualità “Ospitalità Italiana” di Unioncamere e Camere di Commercio.

La certificazione Ospitalità Italiana è infatti un marchio di qualità promosso da Unioncamere e dalle Camere di Commercio che, con il supporto scientifico dell’ISNART, seleziona e certifica strutture che soddisfano elevati standard di qualità, autenticità e promozione del territorio.

Sono quindici le imprese selezionate quest’anno nella sede Unioncamere di Lamezia Terme. Tra queste, il Riva Restaurant.

Le imprese certificate, come il Riva, dimostrano elevati standard di servizio e qualità, portando avanti l’arte e l’autenticità della cucina italiana.

“Un riconoscimento di qualità e’ una spinta in più per mantenere alta l’attenzione al cliente e al territorio” dichiara Roberto Gallo, patron del Riva.