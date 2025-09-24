Lamezia, trasparenza e decoro urbano: interventi ordinari di manutenzione del verde e igiene urbana

L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che, nell’ambito del programma di manutenzione ordinaria del verde e di igiene urbana, dal 18 al 30 settembre 2025sono stati e verranno effettuati, dalla Lamezia Multiservizi S.p.A. su mandato dell’Amministrazione Comunale, interventi di pulizia dei marciapiedi e cura delle aree verdi nei quartieri di Sambiase, Sant’Eufemia e Nicastro.
Queste attività si inseriscono in un piano strutturato di manutenzione periodica, volto a garantire decoro, sicurezza e vivibilità degli spazi pubblici, con la massima trasparenza nei confronti della cittadinanza.
Aree interessate dagli interventi di settembre
Sambiase
C.so Eroi di Sapri, aree verdi sotto alberi e marciapiedi
C.da Caronte, aree verdi e marciapiedi
Piazza Fiorentino e Piazza 5 dicembre, marciapiedi
Via delle Terme, area verde e marciapiedi
Via Maria Luzzo, marciapiedi
Villetta (verde Savutano)
Via Cianflone, Via D’Audino, Via Puccini, Via Coschi, marciapiedi
Via Spartivento
Sant’Eufemia
Via Dante, Via Virgilio, Via Stazione, marciapiedi
Via Bosco Amatello, rotatoria e marciapiedi
Via Foscolo, marciapiedi
Via Boccioni, spartitraffico e marciapiedi
Via Giorgio Pinna, Via Giusti, marciapiedi
Via Calleri e zone attigue, marciapiedi
Piazza Italia e zone attigue, marciapiedi
Via Zuccherificio
Nicastro
Via Dunant, Via Foderaro, marciapiedi
Villetta Salita Santa Caterina (area verde)
Via Garibaldi, spazi verdi sotto alberi e marciapiedi
Via Romani (verde)
Via Calia – Casturi
Via Sanniti e Via Scirò, marciapiedi
Dal mese di ottobre
A partire da ottobre 2025 riprenderà il progetto di rimozione del terriccio dal ciglio stradale in prossimità dei marciapiedi.
Una squadra dedicata sarà impegnata in maniera continuativa su tutto il territorio comunale, garantendo interventi a rotazione anche in tutte le frazioni, montane e non.
L’obiettivo è mantenere in condizioni ottimali marciapiedi e spazi pedonali, prevenendo l’accumulo di terriccio e migliorando la sicurezza dei cittadini e il decoro urbano.