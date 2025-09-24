Lamezia, trasparenza e decoro urbano: interventi ordinari di manutenzione del verde e igiene urbana

Condividi

L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che, nell’ambito del programma di manutenzione ordinaria del verde e di igiene urbana, dal 18 al 30 settembre 2025sono stati e verranno effettuati, dalla Lamezia Multiservizi S.p.A. su mandato dell’Amministrazione Comunale, interventi di pulizia dei marciapiedi e cura delle aree verdi nei quartieri di Sambiase, Sant’Eufemia e Nicastro.

Queste attività si inseriscono in un piano strutturato di manutenzione periodica, volto a garantire decoro, sicurezza e vivibilità degli spazi pubblici, con la massima trasparenza nei confronti della cittadinanza.

Aree interessate dagli interventi di settembre

Sambiase

C.so Eroi di Sapri, aree verdi sotto alberi e marciapiedi

C.da Caronte, aree verdi e marciapiedi

Piazza Fiorentino e Piazza 5 dicembre, marciapiedi

Via delle Terme, area verde e marciapiedi

Via Maria Luzzo, marciapiedi

Villetta (verde Savutano)

Via Cianflone, Via D’Audino, Via Puccini, Via Coschi, marciapiedi

Via Spartivento

Sant’Eufemia

Via Dante, Via Virgilio, Via Stazione, marciapiedi

Via Bosco Amatello, rotatoria e marciapiedi

Via Foscolo, marciapiedi

Via Boccioni, spartitraffico e marciapiedi

Via Giorgio Pinna, Via Giusti, marciapiedi

Via Calleri e zone attigue, marciapiedi

Piazza Italia e zone attigue, marciapiedi

Via Zuccherificio

Nicastro

Via Dunant, Via Foderaro, marciapiedi

Villetta Salita Santa Caterina (area verde)

Via Garibaldi, spazi verdi sotto alberi e marciapiedi

Via Romani (verde)

Via Calia – Casturi

Via Sanniti e Via Scirò, marciapiedi

Dal mese di ottobre

A partire da ottobre 2025 riprenderà il progetto di rimozione del terriccio dal ciglio stradale in prossimità dei marciapiedi.

Una squadra dedicata sarà impegnata in maniera continuativa su tutto il territorio comunale, garantendo interventi a rotazione anche in tutte le frazioni, montane e non.

L’obiettivo è mantenere in condizioni ottimali marciapiedi e spazi pedonali, prevenendo l’accumulo di terriccio e migliorando la sicurezza dei cittadini e il decoro urbano.