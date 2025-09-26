Lamezia, Annita Vitale (Azione): “Sicurezza stradale zona ospedale: presentata interrogazione per interventi urgenti su via D’Ippolito e via Perugini”

Condividi

La Capogruppo di Azione Lamezia Terme, Annita Vitale, ha presentato un’interrogazione a risposta scritta per sollecitare interventi urgenti a tutela della sicurezza viaria nelle zone di via D’Ippolito e via Perugini, in prossimità dell’Ospedale Civile “Giovanni Paolo II”.

L’atto nasce a seguito di due gravi incidenti stradali avvenuti nei pressi del presidio ospedaliero, l’ultimo dei quali – il 28 agosto 2025 – ha coinvolto un’operatrice sanitaria tuttora in gravi condizioni. La segnalazione è stata sollecitata anche da numerosi operatori sanitari e residenti della zona, preoccupati per l’assenza di adeguate condizioni di sicurezza. Le criticità dell’area sono evidenti: attraversamenti pedonali carenti o poco visibili, marciapiedi inadeguati, assenza di dissuasori e segnaletica insufficiente.

«Chiediamo di sapere se siano stati effettuati sopralluoghi tecnici, quali misure siano già state adottate o previste a breve – dichiara Vitale – e se esistano risorse dedicate per mettere in sicurezza un’area ad alto flusso di veicoli e pedoni, frequentata ogni giorno da operatori sanitari, pazienti, ambulanze e familiari.»

L’interrogazione propone anche l’avvio di una mappatura delle aree urbane a maggiore rischio viario, in particolare quelle vicine a scuole, ospedali, centri sportivi e luoghi di aggregazione, per costruire un piano strutturato di prevenzione.

«La sicurezza stradale – conclude Vitale – deve essere una priorità costante, non una reazione alle emergenze. Prevenire è responsabilità dell’Amministrazione.»