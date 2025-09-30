HapuEditore

Corigliano Rossano, trasporto solenne del simulacro della Madonna di Fatima con elicottero della Guardia di Finanza
30 Set 2025
redazione Corriere di Lamezia
Sabato 27 settembre 2025 in occasione del “Peregrinatio Mariae” della Madonna di Fatima a Corigliano–Rossano (CS), si è svolto un evento dal profondo significato spirituale.

Corigliano Rossano, trasporto solenne del simulacro della Madonna di Fatima con elicottero della Guardia di FinanzaLa sacra effigie è stata presa a bordo dell’elicottero AW139 della Sezione Aerea di Lamezia Terme, e trasferita dall’area portuale di Corigliano fino al Palazzetto dello Sport “Felice Calabrò” di Rossano. Il sorvolo aereo, nonostante la pioggia incessante, ha interessato il comprensorio di Corigliano-Rossano ed in particolare gli Ospedali “Guido Campagna” di Corigliano e “Nicola Giannettasio” di Rossano, impartendo una benedizione simbolica.

L’aeromobile, all’atterraggio, veniva accolto dalle autorità religiose intervenute, e dai militari del comparto A.T.P.I. del Gruppo Sibari e dalle pattuglie della Compagnia di Corigliano–Rossano, schierate, nell’occasione in rappresentanza del Corpo. Successivamente, i militari scortavano la sacra effigie lungo le strade cittadine fino la Chiesa di S. Paolo in Rossano, ove si teneva la celebrazione eucaristica.

L’iniziativa, promossa dalla Parrocchia San Paolo e dai Servi del Cuore Immacolato di Maria, grazie anche alla partecipazione del Corpo, con le componenti territoriali e aeronavali, richiamava ingente affluenza e riscuoteva vivo entusiasmo da parte dei fedeli e di tutta la comunità locale.

L’evento sottolinea l’attenzione della Guardia di Finanza verso la collettività nel supportare avvenimenti di rilevanza nazionale e locale, in un contesto territoriale di profonda devozione.


