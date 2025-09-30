Lamezia, Mascaro: “Con l’avvio delle operazioni di fresatura e bitumazione su Corso Nicotera si apre la fase conclusiva del piano straordinario di manutenzione stradale”

Condividi

“L’avvio degli interventi su Corso Giovanni Nicotera, nel cuore di Nicastro, segna la fase conclusiva del piano straordinario di manutenzione della pavimentazione stradale, deliberato con Delibera n. 385 del 20 dicembre 2024 dall’Amministrazione Mascaro e affidato alla ditta D’Auria Costruzioni S.r.l. per un importo complessivo da quadro economico di 467.731,55 euro oltre IVA.

Il progetto ha previsto e sta prevedendo, anche per questo ultimo intervento, una serie di operazioni tecniche, comprendenti la fresatura del manto stradale preesistente, la stesura di un nuovo tappeto stradale in conglomerato bituminoso realizzato e la posa della segnaletica orizzontale, eseguita nel rispetto delle normative in materia di sicurezza stradale.

L’intervento su Corso Nicotera, arteria fondamentale per la viabilità urbana e il tessuto commerciale di Lamezia Terme – Nicastro, assume un ruolo emblematico e rappresenta il coronamento di un ciclo di lavori eseguiti con la medesima cura in altre vie strategiche della città, quali: Via R. Lanzino; Via Razionale; Via Miceli; Piazza Mercato Nuovo; Via Calleri; Via del Mare.

L’ex sindaco Paolo Mascaro esprime l’auspicio che, compatibilmente con le risorse disponibili e le priorità di intervento, anche le altre arterie urbane possano essere interessate da ulteriori lavori di manutenzione straordinaria, in modo da assicurare una rete viaria complessivamente più sicura, efficiente e decorosa, a beneficio della comunità lametina; il completamento di questa significativa fase operativa rappresenta un ulteriore passo verso una Lamezia Terme più curata, funzionale e vivibile, dove infrastrutture efficienti divengano segno tangibile di attenzione e rispetto verso i cittadini”.

Così l’Avv. Paolo Mascaro, ex sindaco di Lamezia.