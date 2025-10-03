HapuEditore

Agricoltura: 50 milioni di euro per il rilancio e l’innovazione del comparto olivicolo

03 Ott 2025
redazione Corriere di Lamezia
Con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro, la Regione Calabria dà avvio all’attuazione del Piano olivicolo regionale, approvato e definito nell’ambito del Programma Strategico della PAC 2023-2027 – Complemento Strategico Regionale della Calabria.

È stato infatti pubblicato l’Avviso pubblico “Intervento SRD01 – Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole del comparto olivicolo”, che rappresenta uno strumento fondamentale per il rilancio e l’innovazione del settore olivicolo calabrese, cuore pulsante dell’agroalimentare regionale.

Beneficiari del bando sono gli imprenditori agricoli, singoli o associati, operanti nel comparto olivicolo.

L’intervento prevede il sostegno ad investimenti produttivi e innovativi, sia individuali che collettivi, con finalità che spaziano dalla valorizzazione del capitale fondiario e delle dotazioni aziendali, al miglioramento climatico-ambientale, alla qualità e differenziazione delle produzioni, fino all’introduzione di tecnologie digitali e processi innovativi.

Tra le misure ammissibili rientrano: la realizzazione di nuovi impianti olivicoli ad alta densità e meccanizzabili; l’espianto e reimpianto di oliveti e la riqualificazione di impianti esistenti, compreso il recupero degli oliveti secolari; il rinnovo dei frantoi aziendali con sistemi tecnologici avanzati per l’estrazione e la valorizzazione dei sottoprodotti; investimenti in macchinari, attrezzature e soluzioni digitali (droni, sensori, robot, sistemi di gestione), nonchè meccanizzazione per la raccolta; interventi mirati alla sostenibilità ambientale, alla conservazione del suolo e alla riduzione delle emissioni.

Il sostegno sarà concesso sotto forma di sovvenzione in conto capitale, con aliquote fino al 65% della spesa ammissibile, incrementabili al 75% per le piccole aziende agricole. Gli investimenti ammissibili vanno da un minimo di 20.000 euro fino a un massimo di 300.000 euro per i singoli imprenditori, e fino a 3 milioni di euro per le forme associative.

Le domande di sostegno devono essere trasmesse esclusivamente attraverso la piattaforma informatica regionale disponibile al link: https://documentale.regione.calabria.it/portale/.

Il termine di presentazione è fissato dal 15 ottobre 2025 alle ore 23,59 del 15 dicembre 2025, salvo eventuali proroghe.


