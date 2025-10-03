Lamezia, calendario eventi e Canale WhatsApp, Assessore Spinelli: “Una risposta straordinaria, la città è connessa e partecipa” 

Condividi

A soli dieci giorni dal lancio degli strumenti di comunicazione digitale del Comune di Lamezia Terme, l’Assessore alla Cultura Spinelli traccia un primo, entusiasmante bilancio. L’iniziativa, nata per creare un filo diretto con i cittadini e valorizzare le realtà del territorio, ha registrato un successo immediato, superando ogni aspettativa.

Sono già tantissimi gli eventi segnalati da associazioni e operatori culturali e inseriti nel Calendario degli Eventi, confermandolo come il punto di riferimento condiviso per la vita culturale e sociale della città, consultabile alla pagina https://www.comune.lamezia-terme.cz.it/it/eventi

Straordinaria anche l’adesione al nuovo Canale WhatsApp ufficiale, che in pochi giorni ha raggiunto oltre 1150 iscritti, ai quali sono già stati inviati messaggi con notizie di pubblica utilità, aggiornamenti e avvisi.

“Siamo profondamente soddisfatti e riconoscenti per la risposta della città,” dichiara l’Assessore Spinelli. “Questi numeri dimostrano che c’era un forte bisogno di sentirsi parte di una comunità attiva. Sono grata per il contributo che ogni associazione e operatore offre quotidianamente, arricchendo il nostro tessuto sociale e rendendo Lamezia un luogo vibrante. Il nostro obiettivo era proprio valorizzare questo impegno prezioso.”

“Il successo di questi primi giorni,” continua l’Assessore, “dimostra che unendo le forze possiamo dare la massima visibilità a questo patrimonio di iniziative. Il calendario è la casa di tutti: per questo rinnovo l’invito a tutte le realtà cittadine a continuare a inviarci i loro eventi per costruirlo insieme e renderlo sempre più completo.”

Si ricorda che è possibile segnalare le proprie iniziative inviando le informazioni essenziali (titolo, luogo, data, ora, una breve descrizione e locandina) all’indirizzo eventi@comune.lamezia-terme.cz.it

L’Amministrazione ringrazia il settore Sistemi Informativi per la preziosa collaborazione nella realizzazione dell’iniziativa e invita tutti i cittadini a iscriversi al canale Città di Lamezia Terme su WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbCB3OjHwXb2zzlKer2m per essere sempre informati su ciò che accade in città.