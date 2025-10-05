CasaFolino tra i finalisti degli Italian Food Awards 2025: la Calabria che profuma di Mediterraneo conquista Colonia

Condividi

Una storia di passione, radici e innovazione che continua a sorprendere.

La Calabria di CasaFolino vola in Germania e conquista il palcoscenico di Anuga 2025, dove l’azienda lametina è stata selezionata tra i finalisti degli Italian Food Awards, il prestigioso riconoscimento promosso da FOOD che ogni anno celebra le eccellenze del Made in Italy nel mondo.

Tra i prodotti che hanno catturato l’attenzione della giuria, tre creazioni che raccontano l’anima mediterranea del brand:

Miele al Bergamotto, in cui la dolcezza del nettare calabrese incontra l’intensità agrumata di uno dei frutti simbolo del territorio.

Crema al Cioccolato Bianco e Frutti Rossi Crunchy, un equilibrio raffinato tra morbidezza e croccantezza, omaggio alla pasticceria italiana in chiave contemporanea.

Mousse di Cipolla Rossa di Tropea, interpretazione inedita di un grande ingrediente del Sud, trasformata in una preparazione elegante e versatile.

«Essere tra i finalisti di un premio così importante è un riconoscimento al nostro percorso, fatto di ricerca, sacrifici e amore per la qualità» racconta Antonio Folino, alla guida dell’azienda fondata nel 1962 e oggi ambasciatrice del gusto mediterraneo in oltre 20 Paesi.

Presente a Colonia per Anuga 2025, CasaFolino porta con sé non solo i suoi prodotti, ma un’idea di artigianalità moderna e sostenibile, capace di dialogare con i mercati internazionali mantenendo intatta la propria autenticità.

Un riconoscimento che CasaFolino condivide con orgoglio con tutto il sistema agroalimentare regionale: «Dobbiamo molto al lavoro svolto dalla Regione Calabria e dall’Assessore Gianluca Gallo, che con passione e visione continuano a valorizzare le imprese calabresi e a dare voce alle eccellenze del nostro territorio sui più importanti palcoscenici internazionali.»

Una storia che nasce tra le colline calabresi e oggi profuma di futuro — con la consapevolezza che ogni vasetto, ogni ricetta e ogni viaggio sono parte di un unico sogno: portare il Mediterraneo nel mondo.