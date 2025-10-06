Elezione di Roberto Occhiuto, gli auguri di Unindustria Calabria

Condividi

CATANZARO – Unindustria Calabria si congratula con Roberto Occhiuto per la sua rielezione alla presidenza della Regione Calabria: «Auguri e buon lavoro al presidente Occhiuto – scrive Aldo Ferrara, presidente degli industriali calabresi -. Sulla sua scrivania troverà, com’egli stesso sa bene, una serie di dossier di stringente attualità, molti di questi legati alle politiche per lo sviluppo sociale ed economico della Calabria.

Come già avvenuto tra ottobre 2021 e giugno 2025, Occhiuto troverà in Unindustria Calabria un interlocutore propositivo e pronto a collaborare alle misure necessarie per il consolidamento del comparto produttivo regionale e la sua evoluzione tecnologica e strutturale. Il documento che già nel corso della campagna elettorale Unindustria Calabria ha presentato ai candidati alla presidenza diventa oggi una bussola che contribuirà – ne siamo certi – a orientare proprio le scelte di politica economica e industriale in particolare su alcune aree di interesse che vanno dagli strumenti di finanza per la crescita all’investimento nel capitale umano, dall’attenzione alle infrastrutture digitali e per la mobilità alla necessaria e urgente riqualificazione delle aree industriali calabresi, dal sostegno all’export alle scelte relative all’evoluzione del modello della Zes Unica per il Mezzogiorno, modello che nelle ultime settimane è stato messo a punto dal governo nazionale e al quale il mondo confindustriale riserva particolare attenzione. Un augurio di buon lavoro giunga anche al prof. Pasquale Tridico».