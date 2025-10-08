A Lamezia Terme nasce il Liceo Artistico Serale per Adulti

Condividi

Lamezia Terme – Un’opportunità attesa da tempo diventa finalmente realtà: il Polo Liceale “Campanella-Fiorentino”inaugura il Liceo Artistico Serale per Adulti, un progetto educativo pensato per chi desidera rimettersi in gioco, coltivare il proprio talento artistico o conseguire un diploma, anche in età adulta.

Lo scorso 16 settembre, la prima classe ha ufficialmente preso il via, accogliendo un congruo numero di studenti motivati e appassionati. Età diverse, storie diverse, ma un unico filo conduttore: la voglia di crescere, imparare e – perché no – reinventarsi. C’è chi torna sui banchi per esigenze lavorative, chi lo fa per passione, e chi, dopo una vita lontana dalla scuola, ha scelto finalmente di ascoltare quella voce interiore che spinge verso l’arte.

“Per me venire a scuola è una terapia – racconta con entusiasmo la signora Talaia, una delle studentesse più assidue – Pensavo di non saper disegnare, invece dopo sole due lezioni ho già notato un miglioramento. Questo percorso è più di un semplice corso: è un viaggio dentro sé stessi”.

Attualmente è attivo il secondo periodo didattico, pensato per chi ha già superato il primo biennio di studi, ma l’obiettivo – come conferma la dirigente scolastica dott.ssa Susanna Mustari – è quello di offrire a breve un corso completo di studi, sfruttando le competenze e le risorse già presenti nell’istituto.

“Il nostro liceo serale – spiega la docente referente prof.ssa Giuliana De Fazio – è un’opportunità concreta per tutti coloro che vogliono unire formazione e creatività. Le iscrizioni sono ancoraaperte, e per permettere a chiunque di conoscere da vicino l’offerta formativa, abbiamo organizzato dei laboratori aperti il 13 e 14 ottobre, dalle 18:00 alle 20:00, nei locali del Liceo Artistico in via Leonardo da Vinci”.

Il progetto nasce anche grazie alla sinergia con il CPIA di Catanzaro, diretto dal dirigente Giancarlo Caroleo, e con tutti gli istituti della provincia coinvolti nei percorsi formativi per adulti. Una rete dinamica e collaborativa che assicura supporto tecnico e didattico, offrendo un contesto stimolante e ben strutturato.

Il Liceo Artistico Serale per Adulti è molto più di un nuovo corso: è una risposta concreta alla domanda di formazione continua, un ponte tra sogni e opportunità. Al Polo Liceale “Campanella-Fiorentino”, non è mai troppo tardi per imparare, esprimersi e costruire e/o reinventare il proprio futuro con arte e mani nuove.