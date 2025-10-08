È Alessandro Guagliardi il nuovo Presidente dell’Ordine provinciale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali di Cosenza

Condividi

Lunedì 6 ottobre 2025, l’Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Cosenza, nella prima seduta del nuovo consiglio direttivo, ha eletto le cariche per il prossimo quadriennio 2025-2028.

A guidare la categoria sarà Alessandro Guagliardi, classe ‘80, dottore agronomo, libero professionista con una maturata esperienza nel settore agricolo ed agroalimentare. “Accolgo questo incarico con entusiasmo, consapevole delle sfide che attendono la nostra categoria. Mi impegnerò, insieme a tutti i consiglieri, affinché l’Ordine diventi lo spazio in cui ogni iscritto potrà dare il suo contributo, partecipando attivamente alle attività che riguardano la professione.” – queste le prime parole del neo Presidente.

Ad affiancarlo per il prossimo quadriennio 2025-2028: Daniela Simeone – Vice Presidente, Valentina Sposato – Consigliere Segretario, Nadia De Iacovo – Consigliere Tesoriere, Paola Certomà, Vincenzo Francomano, Francesco Paese, Alessandro Veneziano e Salvatore Pirro.

Un ringraziamento particolare al Presidente uscente Michele Santaniello e a tutti i consiglieri per il lavoro fin qui svolto