Anche quest’anno i vaccini antinfluenzali per gli over 60 si somministrano in farmacia. Federfarma Calabria: una rete capillare al servizio della salute dei cittadini

Condividi

Anche quest’anno, in Calabria, i cittadini over 60 potranno effettuare la vaccinazione antinfluenzale direttamente nelle farmacie aderenti.

Un servizio ormai consolidato, frutto della collaborazione tra la Regione Calabria e le farmacie territoriali, che si confermano presidio di prossimità e primo punto di riferimento per la salute dei cittadini.

L’iniziativa rientra nel piano regionale di prevenzione e punta a facilitare l’accesso alla vaccinazione, riducendo disagi e tempi d’attesa, soprattutto per le persone anziane e con difficoltà di spostamento.

Grazie alla loro presenza capillare, le farmacie calabresi garantiscono un servizio diffuso su tutto il territorio, anche nei piccoli comuni e nelle aree interne, contribuendo così ad aumentare la copertura vaccinale e a rafforzare la prevenzione.

Per il Presidente di Federfarma Calabria, Vincenzo Defilippo: “Le farmacie calabresi si confermano un punto fermo del sistema sanitario territoriale. Anche quest’anno, con professionalità e senso di responsabilità, siamo pronti a supportare la campagna vaccinale antinfluenzale, mettendo al centro la salute e la prevenzione. È un risultato importante, frutto di un lavoro costante di dialogo con le istituzioni e di una visione condivisa di sanità di prossimità.”

Per il Segretario di Federfarma Calabria, Alfonso Misasi: “Dietro questo servizio c’è un grande impegno organizzativo delle farmacie e delle loro squadre, che ogni anno si fanno trovare pronte e formate per accogliere i cittadini in totale sicurezza. La vaccinazione in farmacia è un esempio concreto di come la collaborazione pubblico–privato possa produrre benefici tangibili per la comunità.”

Federfarma Calabria ringrazia il Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria per la costante collaborazione e per la grande concertazione che ha reso possibile anche quest’anno la piena operatività del servizio, in un clima di dialogo costruttivo e con l’obiettivo comune di tutelare la salute dei cittadini calabresi.

Federfarma Calabria rinnova l’invito a tutti gli over 60 a rivolgersi alla propria farmacia di fiducia per ricevere informazioni e prenotare la vaccinazione antinfluenzale.

Un gesto semplice ma fondamentale per proteggere se stessi e gli altri, soprattutto nella stagione invernale.