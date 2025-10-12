Lutto per Anton Giulio Grande: l’Amministrazione comunale si stringe al figlio illustre che dà lustro alla Città

Condividi

L’Amministrazione Comunale di Lamezia Termeesprime il più profondo e accorato cordoglio per la scomparsa del padre del nostro stimatissimo concittadino, lo stilista di Alta Moda Anton Giulio Grande.

La tristezza per la perdita di un affetto così caro è sentita da tutta la comunità, che si stringe con affetto alla famiglia Grande. Anton Giulio non è solo l’artista che con le sue creazioni dà prestigio al nome di Lamezia Terme nel mondo, ma anche una figura istituzionale di rilievo quale Presidente della Fondazione Calabria Film Commission.

Il Sindaco Mario Murone, a nome di tutta l’Amministrazione, ha voluto ribadire la vicinanza della Città:

«Ci stringiamo con affetto, in questo momento di incolmabile dolore, ad Anton Giulio Grande, un uomo e un artista il cui straordinario successo risuona dalle passerelle di tutto il mondo e che dà immenso lustro al nome di Lamezia Terme.

Egli è un figlio di questa terra, la cui storia personale e professionale — dai successi della moda internazionale al prestigioso incarico di Presidente della Film Commission regionale — è un esempio di quanto l’amore per le proprie radici possa generare eccellenza.

Il suo eccezionale percorso, che oggi promuove l’immagine della nostra intera Regione, affonda le sue radici nei valori familiari trasmessi dal padre. A lui va l’abbraccio e il sincero sostegno di tutta la Città.

Che la memoria del padre possa essere di eterno conforto e ispirazione».