Lamezia, allerta meteo arancione, domani scuole chiuse in città

Il Comune di Lamezia Terme dispone la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e degli Asili Nido (comunali e privati) per l’intera giornata di domani, Giovedì 16 Ottobre 2025 per allerta meteo di livello arancione.

Il provvedimento è valido per tutti gli istituti scolastici ubicati nel territorio di Lamezia Terme, compreso il plesso Borrello-Fiorentino temporaneamente allocato a Gizzeria Lido.

La misura è stata adottata in via precauzionale per prevenire situazioni di pericolo e tutelare l’incolumità pubblica.