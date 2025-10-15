HapuEditore

Lamezia, allerta meteo arancione, domani scuole chiuse in città

15 Ott 2025
redazione Corriere di Lamezia
Il Comune di Lamezia Terme dispone la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e degli Asili Nido (comunali e privati) per l’intera giornata di domani, Giovedì 16 Ottobre 2025 per allerta meteo di livello arancione.
Il provvedimento è valido per tutti gli istituti scolastici ubicati nel territorio di Lamezia Terme, compreso il plesso Borrello-Fiorentino temporaneamente allocato a Gizzeria Lido.
La misura è stata adottata in via precauzionale per prevenire situazioni di pericolo e tutelare l’incolumità pubblica.


