Lamezia, inaugurazione anno scolastico dell’Istituto “Fusco”

Condividi

Nei giorni scorsi, in occasione del ventiquattresimo anniversario della Beatificazione di Tommaso Maria Fusco, Fondatore delle Figlie Carità del Preziosissimo Sangue, presso la cappella dell’Istituto a lui dedicata, don Francesco Benvenuto ha celebrato la Santa Messa di inaugurazione dell’anno scolastico 2025-2026.

I bambini, insieme agli insegnanti, alle suore, ai genitori presenti e al personale scolastico, hanno vissuto un momento di intensa comunione e riflessione e hanno affidato il nuovo anno scolastico al Signore e a Maria, nel giorno in cui ricorre la festa della Madonna del Rosario.

Le classi, dalla prima alla quinta della scuola primaria, che hanno animato la celebrazione eucaristica, hanno potuto riflettere, attraverso le parole di don Francesco sull’importanza dell’educazione, citando una celebre massima del Beato Tommaso Maria Fusco “Chi è educato è santo” e sui piccoli gesti quotidiani che conducono alla santità: non occorrono, infatti, grandi opere ma piccole azioni buone per diventare santi.

Altrettanto incisivo è risultato il discorso inaugurale della direttrice, Suor Candida, che si è soffermata sull’importanza dello studio per la crescita dell’individuo; ha anche esortato i bambini a partecipate alla vita scolastica con gioia, impegno ed interesse, instaurando un rapporto amichevole e costruttivo con gli insegnanti. Ha invitato poi i docenti ad essere sempre guide autentiche durante il percorso e nella trasmissione dei saperi disciplinari, rivolgendo lo sguardo a Cristo, unico modello di Verità.

Nell’augurare un buon anno scolastico ai genitori presenti, la dirigente ha poi ribadito l’importanza dell’educazione: le famiglie, per assolvere pienamente i loro doveri, devono seguire l’esempio della famiglia di Nazaret, dove lo stesso Gesù è cresciuto in età, sapienza e grazia, alla scuola di Giuseppe e Maria.

In tal clima festoso si è concluso, pertanto, un momento significativo che accompagnerà i bambini durante l’anno scolastico appena iniziato.