Lamezia, manutenzione ordinaria: programmati i prossimi interventi sul territorio comunale

Condividi

L’Amministrazione comunale, nell’ottica di fornire anche la massima trasparenza, nell’ambito delle attività di manutenzione ordinaria e di cura del territorio, ha programmato una nuova serie di interventi finalizzati al miglioramento della viabilità, della sicurezza stradale e del decoro urbano.

Come già concertato, i prossimi lavori interesseranno diverse aree del centro cittadino e delle frazioni, secondo il seguente programma:

• Corso Numistrano: pavimentazione dei sampietrini sul lato destro (metà carreggiata). È prevista un’ordinanza di chiusura temporanea al traffico, con deviazione su viabilità alternativa, per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza.

• Piazza Fiorentino e Via Cataldi: ripristino della pavimentazione in sampietrini.

• Via Boccioni e Via Pinna: tratti di bitumazione.

• Località Serracastagna: rifacimento della pavimentazione stradale in alcuni tratti.

• Contrada Casturi: ripristino della sede stradale e della scarpata a seguito di frana.

• Ponte sul torrente Canne (località Lagani) e ponte di Via dei Salentini: messa in sicurezza dei parapetti.

• Via G. Curcio: ripristino delle barriere di sicurezza stradale in curva.

• Via Cassiodoro e Via G. Conte: bitumazione per eliminare disconnessioni puntuali.

• Pulizia e manutenzione delle caditoie in diverse aree del territorio comunale.

• Piazza Botticelli e Via F. Rismondi: pavimentazione con basole vulcaniche.

• Contrada Lenza: ricopertura del fosso, in ottemperanza a disposizione giudiziaria.

Contestualmente, l’Amministrazione ha richiesto agli uffici competenti di procedere con un monitoraggio puntuale di tombini e grate presenti sull’intero territorio comunale, al fine di programmare tempestivamente interventi di pulizia e ripristino, garantendo così la piena efficienza del sistema di smaltimento delle acque meteoriche.

Al momento, gli interventi sopra elencati rappresentano le azioni previste in base alle attuali disponibilità economiche dell’Ente. Tuttavia, nella programmazione di Novembre e in relazione alle ulteriori risorse che si renderanno disponibili, l’Amministrazione continuerà a tenere in considerazione tutte le altre aree del territorio comunale che necessitano di interventi, proseguendo nel percorso di cura e valorizzazione dell’intera città.

Nei prossimi giorni sarà pubblicato l’elenco delle attività realizzate nel mese di settembre, a testimonianza del costante impegno dell’Amministrazione nella manutenzione e nella tutela del decoro urbano.