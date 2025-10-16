Fidapa Lamezia: sabato 18 ottobre la Cerimonia del Passaggio delle Consegne

Condividi

Per La Fidapa BPW Italy-Sezione di Lamezia Terme si conclude un biennio (2023-2025), e se ne apre un altro (2025-2027). Il momento solenne, e particolarmente sentito dalle socie, avverrà con la Cerimonia del Passaggio delle Consegne, da Paola Stilo a Teresa Notte, che si svolgerà sabato 18 ottobre, alle ore 18, nella Sala conferenze dell’Hotel Savant di Lamezia Terme. Sarà presente Laura Gualtieri, Vicepresidente Fidapa del Distretto Sud-Ovest, che concluderà gli interventi. Non mancheranno le Socie Fidapa, autorità istituzionali e cittadini.

La Federazione ha tra i suoi obiettivi quello di valorizzare le competenze e la preparazione delle Socie indirizzandole verso attività sociali e culturali che favoriscono il miglioramento della vita, anche lavorativa, delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari. Ma anche quello di incoraggiare le donne a un continuo impegno, nonché ad una consapevole partecipazione alla vita sociale, amministrativa e politica; di favorire le pari opportunità e rimuovere ogni forma di discriminazione, sia nell’ambito della famiglia che in quello del lavoro.

In particolare, la Fidapa-Sezione di Lamezia Terme si è distinta, in questi anni, per aver dato un notevole impulso alla vita culturale e sociale del territorio e per aver intrapreso rapporti di collaborazione con Enti, Associazioni ed altri soggetti, facendosi promotrice anche di interventi normativi a tutela delle donne e della parità di genere. Un percorso virtuoso destinato a continuare con l’inizio del nuovo biennio.