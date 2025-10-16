Lamezia, modifiche al traffico per l’8° Motoraduno “Aperibikers 2025”

Condividi

LAMEZIA TERME – In occasione dell’8° Motoraduno “Aperibikers 2025” in programma domenica 19 ottobre 2025, il Comune di Lamezia Terme ha disposto una modifica temporanea della circolazione stradale nella zona di via S. Miceli, dove si svolgerà la manifestazione organizzata da “Acci…Pizza!” di Domenico Nicolazzo in collaborazione con il Vespa Club Feroleto Antico, uno dei Club più numerosi della Calabria, presieduto da Francesco Astorino.

L’evento, che prevede la partecipazione di numerosi appassionati di due ruote, prenderà il via nei pressi della pizzeria Acci Pizza in via S. Miceli, per poi attraversare varie vie cittadine in un percorso che toccherà via Marconi, piazza Borelli, via Trento, corso Numistrano, piazza Mazzini, via dei Normanni, Zangarona, il Cimitero di Nicastro e altri punti caratteristici del territorio, con ritorno in via S. Miceli.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza del motoraduno, l’ordinanza dispone:

• divieto di sosta con rimozione forzata in via S. Miceli, nel tratto compreso tra via Tomaino e via A. Moro, dalle ore 16:30 alle ore 23:00;

• divieto di circolazione veicolare nello stesso tratto dalle ore 19:00 alle ore 23:00, ad eccezione dei residenti e dei mezzi di emergenza e di polizia.

Il Comando della Polizia Locale potrà inoltre disporre limitazioni e deviazioni del traffico nelle vie adiacenti per garantire un ordinato svolgimento dell’evento. L’appuntamento con l’“Aperibikers 2025” si conferma così un momento di festa e aggregazione per tutti gli appassionati di moto e vespe, con l’invito rivolto ai cittadini a collaborare e a rispettare le indicazioni di viabilità per garantire sicurezza e divertimento a tutti.