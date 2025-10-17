Anche a Lamezia Polizia e Guardia di Finanza rendono omaggio ai Carabinieri caduti a Castel d’Azzano.

Condividi

Colleghi delle Forze dell’Ordine sull’attenti davanti al Comando Legione Carabinieri Calabria e al Gruppo di Lamezia Terme. Nel giorno del lutto nazionale e dei funerali di Stato, anche a Catanzaro e provincia, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno deposto un cuscino di fiori, esprimendo vicinanza all’Arma dei Carabinieri, colpita dal tragico evento di Castel d’Azzano, in provincia di Verona, dove tre militari dell’Arma hanno perso la vita e altri appartenenti alle forze dell’ordine sono rimasti feriti a seguito dell’esplosione di un casolare.

A Catanzaro, a ricevere l’omaggio delle volanti della Questura è stato il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Giovanni Pellegrino, che ha apprezzato profondamente l’iniziativa, ringraziando i colleghi per l’emozionante gesto di solidarietà e la cortesia istituzionale dimostrata in questo tragico momento.

Analoga iniziativa a Lamezia Terme, dove il Comandante del Gruppo Carabinieri, Tenente Colonnello Gianluca Zara ha accolto il gesto di vicinanza e cordoglio da parte dei colleghi del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza, del Gruppo della Guardia di Finanza e della Polizia Locale.

Gli agenti e i finanzieri, posizionando i veicoli solennemente a lampeggianti accesi in segno di rispetto, si sono schierati in posizione di attenti, hanno reso omaggio ai colleghi caduti, in un gesto solenne che ha commosso tutti i presenti.

Le manifestazioni di vicinanza espresse dai colleghi della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza in ricordo dei tre Carabinieri caduti nell’adempimento del dovere rappresentano un tangibile segno di impegno comune e inscindibile solidarietà tra le forze dell’ordine, unite nel costante sforzo di garantire la sicurezza e la tutela dei cittadini.