Lamezia, il 25 ottobre incontro “La vita è un dono” alla parrocchia del Carmine

Condividi

L’associazione Per te in collaborazione con Asp Catanzaro presenta il progetto “La vita è un dono”, progetto che avrà altri due momenti significativi tra novembre e dicembre con delle donazioni al reparto maternità e al Tin centro immaturi di Catanzaro.

La nascita di un figlio e’ sempre un atto d’amore. A volte questo amore prende strade nuove sostenute dalla scienza e dalla medicina.

In questo evento vogliamo raccontare l’importanza di accogliere una nuova vita.

Come la prevenzione neonatale sia parte integrante di questo percorso: perché accogliere una nuova vita significa anche proteggerla fin dal primo istante.

Temi trattati:

Tutela della vita, tutela della Salute

Importanza Prevenzione neonatale

– i primi 1000 giorni

– percorsi della coppia (fecondazione medicalmente assistita)

– aspetti psicologici ed emotivi del desiderio di genitorialita’.

Ogni bambino atteso con amore e’ un miracolo indipendentemente dal modo in cui è stato concepito.

Ogni genitore ha diritto ad un percorso sicuro, informato e accompagnato. Si ringrazia il parroco Don Pasquale Di Cello per l’accoglienza e il sostegno costante nei progetti dell’associazione, il dottore Caparello direttore prevenzione Asp e tutti i relatori, dott. Giuseppe Forgiuele referente del Piano Regionale della Prevenzione dell’Asp Cz, Dottoressa Caloiero primario pediatria e Direttore dipartimento Materno Infantile, Dottoressa Muzzi Dirigente Ginecologo, Dottoressa Giovanna Mercuri educatrice referente associazione per te.

Un grazie ai Clown del sorriso che saranno presenti per intrattenere i bambini presenti.