Vibo Valentia – Dopo due giornate di straordinario successo, il Festival del Sud – Valentia in Festa giunge oggi alla sua giornata conclusiva, confermandosi come uno degli appuntamenti più rilevanti del panorama culturale calabrese e del Mezzogiorno.

La giornata del 21 ottobre ha registrato un’affluenza eccezionale e momenti di grande intensità.

Particolarmente apprezzato l’intervento di Giulio Napolitano, giurista e docente di Diritto amministrativo all’Università Roma Tre, figlio del Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, che con il suo contributo ha offerto una profonda riflessione sul senso della responsabilità pubblica e civile.

Molto seguiti anche gli incontri con Marisa Manzini, procuratore aggiunto della Repubblica a Cosenza, Stefano Ziantoni, responsabile Rai Vaticano, Antonio Ingroia, avvocato ed ex magistrato, Tommaso Pagano, sostituto procuratore e giornalista, e Tiziano Scarparo, autore e divulgatore, che hanno animato una giornata all’insegna del pensiero, della parola e del confronto.

Oggi, 22 ottobre, il Festival si chiude con una nuova e intensa giornata di dialoghi, ospitando figure di rilievo del panorama culturale, sociale e istituzionale italiano.

Tra i protagonisti: Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus, simbolo di forza e rinascita; Alessia Piperno, scrittrice e viaggiatrice; Lorenza Fruci, autrice Rai e divulgatrice culturale; Annamaria Frustaci, magistrata della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro; Antonino De Masi, imprenditore simbolo della legalità; Pietro Comito, giornalista e autore; Foca Accetta, storico e saggista; Bakhita Ranieri, scrittrice e insegnante; Maria Grazia Muri, autrice di letteratura per l’infanzia; Pierluigi Brustenghi, formatore e autore; Michele Petullà, poeta e operatore sociale; Caterina Malfarà Sacchini, esperta d’arte e curatrice; Raffaele Florio, scrittore e saggista; Giulia Ligresti, autrice e imprenditrice; Margherita Pontecorvo, psicologa e scrittrice; e Davide Giacalone, giornalista e saggista, voce autorevole del dibattito politico e culturale italiano.

Il Festival del Sud è sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo. L’evento è patrocinato dal Comune e dalla Provincia di Vibo Valentia, dall’Ordine degli Avvocati di VV, dalla Camera di Commercio Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia, dal GAL Terre Vibonesi, dalla Confcommercio di VV e dalla Confindustria di Vibo Valentia. Il progetto è candidato all’Avviso Pubblico “sostegno e promozione turistica e culturale” del Dipartimento turismo, marketing territoriale, trasporto pubblico locale e mobilità sostenibile della Regione Calabria con fondi POC 2014/2020.