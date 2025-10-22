Pubblico Impiego, a Lamezia attivo con il Segretario Nazionale Fp Cgil 

Si terrà domani 23 ottobre alle ore 10 presso il Grand Hotel Lamezia l’attivo dei delegati e degli Rsu della Funzione Pubblica Cgil. All’iniziativa parteciperanno il Segretario Generale Nazionale Fp Cgil Federico Bozzanca, il Segretario Generale Cgil Calabria Gianfranco Trotta, il Segretario Generale Fp Cgil Calabria Alessandra Baldari e il Segretario Fp Cgil Calabria Bruno Talarico.
L’evento rientra nel piano di iniziative legate alla manifestazione nazionale che si terrà a Roma il prossimo 25 ottobre per rivendicare, tra l’altro, l’aumento dei salari e delle pensioni, una vera riforma fiscale, una tassazione più equa a sostegno dei redditi bassi e per dire NO al riarmo.