Lamezia, Mario Murone: “Proseguono interventi su Piazza Mazzini”

“Questa mattina ho seguito da vicino i lavori di manutenzione in Piazza Mazzini (ex Piazza D’Armi), a Nicastro.
Gli interventi proseguono con l’obiettivo di rendere quest’area sempre più sicura e vivibile per tutti.
Il personale della Lamezia Multiservizi è intervenuto nel parco giochi, riparando e sostituendo la pavimentazione per garantire maggiore sicurezza ai più piccoli.
La Sorical ha effettuato i controlli periodici sull’acqua potabile delle fontane pubbliche, un servizio essenziale per le famiglie che frequentano quotidianamente la piazza.
La K Energy, per conto della City Green Light, ha verificato l’illuminazione a pavimento e nei prossimi giorni verranno ripristinate anche le luci nella parte coperta, migliorando così la sicurezza e la fruibilità serale dell’area.
Durante un incontro con le associazioni del progetto Cresco/Pan&Quotidiano, ho raccolto le segnalazioni e le ho subito trasmesse alle aziende competenti: gli interventi sono stati eseguiti in tempi rapidi, a conferma di una collaborazione concreta e continua tra amministrazione, cittadini e territorio.
Piazza Mazzini deve tornare ad essere un luogo bello, sicuro e accogliente per tutti”.
Così il sindaco di Lamezia Mario Murone