Lamezia, Mario Murone: “Proseguono interventi su Piazza Mazzini”

Condividi

“Questa mattina ho seguito da vicino i lavori di manutenzione in Piazza Mazzini (ex Piazza D’Armi), a Nicastro.

Gli interventi proseguono con l’obiettivo di rendere quest’area sempre più sicura e vivibile per tutti.

Il personale della Lamezia Multiservizi è intervenuto nel parco giochi, riparando e sostituendo la pavimentazione per garantire maggiore sicurezza ai più piccoli.

La Sorical ha effettuato i controlli periodici sull’acqua potabile delle fontane pubbliche, un servizio essenziale per le famiglie che frequentano quotidianamente la piazza.

La K Energy, per conto della City Green Light, ha verificato l’illuminazione a pavimento e nei prossimi giorni verranno ripristinate anche le luci nella parte coperta, migliorando così la sicurezza e la fruibilità serale dell’area.

Durante un incontro con le associazioni del progetto Cresco/Pan&Quotidiano, ho raccolto le segnalazioni e le ho subito trasmesse alle aziende competenti: gli interventi sono stati eseguiti in tempi rapidi, a conferma di una collaborazione concreta e continua tra amministrazione, cittadini e territorio.

Piazza Mazzini deve tornare ad essere un luogo bello, sicuro e accogliente per tutti”.

Così il sindaco di Lamezia Mario Murone