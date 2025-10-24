Lamezia, associazione “Le Città Visibili”, 10 anni di viaggi, scoperte e bellezza

Condividi

L’Associazione Le Città Visibili festeggia oggi, giovedì 24 ottobre, i suoi primi dieci anni di attività. Per l’occasione, si terrà un incontro speciale a partire dalle ore 16:30 presso il Teatro Franco Costabile di Lamezia Terme.

​ L’evento sarà un momento di riflessione e celebrazione delle iniziative che l’Associazione ha portato avanti nel corso di un decennio, un lavoro intriso di rapporti significativi e di valorizzazione del patrimonio locale.

​La celebrazione vedrà la partecipazione di illustri ospiti che hanno fatto della tutela e della conoscenza del territorio la loro missione. Interverranno:

​il botanico Carmine Lupia,

​l’archeologo Francesco, Cuteri, l”architetto Giuseppe Battaglia e numerosi altri ospiti e amici dell’Associazione.

​L’incontro è aperto a tutti i soci, ai cittadini e agli interessati ed è l’occasione perfetta per conoscere più da vicino l’Associazione Le Città Visibili, scoprire l’ampia gamma di attività di cui si è occupata in questi anni e lasciarsi coinvolgere dalle sorprese entusiasmanti preparate per l’occasione.

​”Questa ricorrenza non è solo una festa, ma la conferma di quanto sia vitale l’impegno civico e culturale per il futuro della nostra comunità,” ha dichiarato Anna Misuraca Presidente dell’Associazione. “Invitiamo tutti a unirsi a noi per celebrare il passato e tracciare insieme le rotte dei prossimi dieci anni.”