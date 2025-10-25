Lamezia, potenziamento del Servizio di Trasporto Pubblico Urbano, attivazione nuova corsa tra quartiere di Sant’Eufemia e l’area industriale/Centro Protesi INAIL

Condividi

Lamezia Multiservizi S.p.A. informa l’utenza che, nell’ambito di un costante impegno volto al miglioramento dell’efficienza e della rispondenza del servizio di trasporto urbano alle esigenze del territorio, a partire da Lunedì 27 Ottobre, saranno introdotte modifiche operative sulla Linea 91 (Sant’Eufemia Area Industriale – Centro Protesi INAIL).

Dettaglio delle Variazioni

• Attivazione Nuova Corsa: Sarà istituita una nuova corsa intermedia con partenza fissata alle ore 12:50, al fine di ottimizzare il collegamento tra il quartiere di Sant’Eufemia e l’area industriale/Centro Protesi INAIL.

• Adeguamento Orario Mattutino: La corsa precedentemente programmata per le ore 10:45 sarà anticipata di dieci minuti, stabilendo la nuova partenza alle ore 10:35.

Tali disposizioni sono state adottate in linea con le istanze pervenute da parte della cittadinanza e dei lavoratori della zona.

Prossime Indicazioni Operative – Linea Bella

La Società comunica altresì che saranno fornite tempestive indicazioni in merito all’imminente attivazione della nuova linea destinata a collegare il quartiere di Bella con i principali poli scolastici e l’autostazione cittadina.