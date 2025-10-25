“Per te, Sissy…”, l’1 novembre una serata in ricordo di Sissy Trovato Mazza al Teatro Costabile di Lamezia Terme

Condividi

Un evento per ricordare, ma anche per riflettere e rinnovare l’impegno contro la violenza.

Il 1° novembre alle ore 19:00, presso il Teatro Franco Costabile di Lamezia Terme, si terrà l’incontro pubblico “Per te, Sissy…”, promosso dall’Associazione “Per Te” in memoria di Sissy Trovato Mazza, giovane agente di polizia penitenziaria la cui vicenda ha profondamente scosso l’opinione pubblica.

L’iniziativa è patrocinata dalla Presidenza del Consiglio Comunale di Lamezia Terme e dall’Assessorato alla Cultura, e rappresenta un momento di testimonianza, confronto e sensibilizzazione sui temi della giustizia, della verità e della tutela delle donne.

Tra gli ospiti della serata interverranno:

Luciano Garofano, ex Generale del RIS di Parma;

Edoardo Lucarelli, inviato RAI;

Alfonso Morrone, Presidente ADICOSP e FIDS, componente della Commissione FIGC e Coordinatore Nazionale Sport in Azione.

Un parterre di relatori d’eccezione per una serata che vuole mantenere viva la memoria di Sissy, attraverso il dialogo e la condivisione, ma anche per rinnovare l’impegno collettivo verso una società più giusta e consapevole (redazione).