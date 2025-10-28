HapuEditore

Sensibilizzazione in piazza: flash mob dell’ASP a Soverato per la conclusione della Settimana Mondiale dell’allattamento

28 Ott 2025
Nella Settimana Mondiale dell’Allattamento Materno 2025, anche l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro promuove l’allattamento al seno. Il Dipartimento Materno Infantile e l’Unità Operativa tutela donna infanzia di Soverato, con il coinvolgimento dei Consultori Familiari di Soverato, Badolato, Chiaravalle e Girifalco, ha organizzato per domani mercoledì 29 ottobre 2025 alle ore 15:00 a Soverato, Corso Umberto I, il decimo Flash Mob Regionale dal titolo “Io allatto a km 0”.

Nell’ambito dell’evento è prevista anche la “Passeggiata allattamento… perché allattare è un cammino”. Quest’anno la settimana di promozione dell’allattamento materno era incentrata sul tema “Priorità allattamento: creare reti sostenibili”, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sull’importanza dell’allattamento come scelta di salute fondamentale per madri e bambini, rafforzando il supporto territoriale, incentrato proprio sui consultori familiari.

Sensibilizzazione in piazza: flash mob dell'ASP a Soverato per la conclusione della Settimana Mondiale dell’allattamentoPer questo motivo l’Azienda invita tutte le neomamme, le future mamme, i papà, i familiari, gli operatori sanitari e la cittadinanza a partecipare all’iniziativa, per condividere il sostegno alla pratica dell’allattamento materno e per sottolineare come il supporto della comunità e delle reti sanitarie sia cruciale per il successo di questa esperienza.

La “Passeggiata Allattamento” simboleggia il percorso, a volte impegnativo ma sempre preziosissimo, che madri e bambini intraprendono, evidenziando come l’allattamento non sia solo un atto nutrizionale, ma un vero e proprio “cammino” di legami e di salute.

L’ASP di Catanzaro conferma il proprio impegno nel promuovere e tutelare la salute materno-infantile attraverso iniziative concrete su tutto il territorio provinciale, ribadendo la necessità di riportare il percorso delle gestanti e delle puerpere sempre di più nel contesto della naturalità, evitando tutte le inutili medicalizzazioni di un percorso che necessita piuttosto di preparazione e accompagnamento della coppia in un momento fondamentale della sua evoluzione come la genitorialità.


