Catanzaro, al via il corso Rlst: sicurezza e prevenzione al centro della Bilateralità Artigiana

Nella giornata di ieri, presso la sede della Casa della Bilateralità Artigiana di Catanzaro, le parti sociali hanno dato ufficialmente il via al nuovo corso di formazione per Rlst (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale). Il percorso formativo prevede 64 ore di attività e coinvolge circa 20 partecipanti provenienti da tutte le province calabresi.

Gli operatori sindacali formati visiteranno nei prossimi mesi le imprese aderenti al sistema della Bilateralità Artigiana, un bacino che conta circa 5.000 aziende e oltre 10.000 dipendenti distribuiti su tutto il territorio regionale.

Michele Gigliotti, presidente di Opra Calabria, ha espresso soddisfazione per l’iniziativa, sottolineando l’importanza delle visite nelle imprese e degli incontri con i professionisti, progetti che l’Organismo Paritetico dell’Artigianato porta avanti da anni con notevole interesse e successo.

Francesco Pellegrini, presidente di Ebac Calabria, ha evidenziato le sue preoccupazioni per gli incidenti sui cantieri, invitando gli Rlst a divulgare la cultura della prevenzione durante gli accessi.

«La sicurezza non è un fardello ma un valore aggiunto per l’impresa. Il profitto non può essere anteposto, in nessun caso, alla vita umana», ha dichiarato Pellegrini, noto imprenditore del Crotonese, aggiungendo che nelle sue imprese pretende attenzione e impegno nella formazione, perché la tutela della vita deve essere al centro di ogni azione quotidiana.

Anche Benedetto Cassala, vicepresidente dell’Ente Bilaterale Artigiano, ha ribadito che gli accessi aziendali degli Rlst sono strumenti di supporto e non vanno confusi con quelli ispettivi.

«Le imprese e i loro dipendenti devono comprendere che il rappresentante per la sicurezza è una risorsa preziosa nel piano antinfortunistico aziendale. In molti casi, il consulto preventivo avrebbe potuto evitare incidenti», ha sottolineato.

Su questa visione condivisa, associazioni datoriali e organizzazioni sindacali si impegneranno a breve per una campagna regionale di sensibilizzazione, con l’obiettivo di rafforzare la cultura della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoro.