A 14 anni dalla scomparsa di Adele Bruno il ricordo e l’impegno dell’Associazione “Per Te” che continua

Sono trascorsi quattordici anni dalla tragica scomparsa di Adele Bruno, una giovane vita spezzata troppo presto. Il suo ricordo resta vivo nel cuore di quanti l’hanno conosciuta e amata, ma anche nella comunità che continua a vedere nella sua storia un simbolo di dolore, di speranza e di richiesta di giustizia.

In occasione dell’anniversario, l’associazione “Per Te”, nata proprio in memoria di Adele, ha voluto organizzare un momento privato e raccolto insieme ai familiari, presso il Mulino, luogo che porta il suo nome e ne custodisce la memoria.

Durante l’incontro, la presidente Caterina Nero e il direttivo dell’associazione hanno rinnovato l’impegno a portare avanti la battaglia per la giustizia e la tutela dei diritti delle vittime di violenza. La storia di Adele è stata recentemente portata anche a Roma, dove l’associazione ha voluto sottolineare la grave sproporzione della pena inflitta al suo assassino, ritenuta troppo lieve rispetto alla gravità del delitto.

L’associazione “Per Te” continua così la sua missione di sensibilizzazione e mobilitazione civile, affinché tragedie come quella di Adele non vengano dimenticate e possano servire a rafforzare la consapevolezza e la tutela delle persone più vulnerabili.

Nel silenzio e nel raccoglimento, il ricordo di Adele Bruno resta un monito e un esempio di amore, giustizia e impegno civile che continua a unire chi crede nella verità e nel rispetto della vita.

C.M.