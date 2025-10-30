Agricoltura sociale e sostenibilità: CIA Calabria protagonista all’incontro NutrAge a Vadue di Carolei

Condividi

CIA Agricoltori Italiani della Calabria ha preso parte oggi, presso la Cooperativa Sociale ArcadiNoè di Vadue di Carolei (CS), all’incontro “L’Agricoltura sociale per la qualità della vita e la sostenibilità ambientale”, organizzato nell’ambito del progetto NutrAge, promosso dal CNR-ISAFoM.

L’iniziativa ha rappresentato un momento di confronto tra istituzioni, mondo agricolo, università e realtà del terzo settore, con l’obiettivo di promuovere un modello di agricoltura capace di generare inclusione sociale, benessere e sostenibilità ambientale.

Sono intervenuti:

Chiara Scazziota (Cooperativa Sociale ArcadiNoè),

Silvano Fares (Direttore CNR-ISAFoM),

Sonia Vivona (Responsabile progetto NutrAge – CNR-ISAFoM),

Franco Belmonte (Direttore CIA Agricoltori Italiani della Calabria),

Salvatore Cacciola (Presidente Associazione Nazionale Bioagricoltura Sociale),

Luigi Filice (Università della Calabria),

Nello Serra (Cooperativa Sociale Don Milani),

Renato Gaspari (Dipartimento Politiche Sociali – Regione Calabria),

Pia Santelli (Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale – Regione Calabria).

Durante la giornata sono state presentate testimonianze dirette delle aziende agricole coinvolte nello studio di caso, a conferma dell’importanza dell’agricoltura sociale come motore di coesione territoriale, innovazione e sostenibilità.

I lavori si sono conclusi con una visita guidata alla Cooperativa ArcadiNoè e agli stand espositivi dedicati alle esperienze agricole e sociali della regione.

Nel suo intervento, Franco Belmonte, direttore di CIA Agricoltori Italiani della Calabria, ha dichiarato:

«Agricoltura che sfama, che cura, che fa stare meglio le persone e le inserisce nelle attività. L’importanza di una legge regionale sull’agricoltura sociale che nasce a livello normativo, come costola dell’agriturismo, mantenendo i connotati dell’agricoltura, sviluppare attività che vanno oltre la produzione di cibo, impresa multifunzione e più produttiva per raggiungere la sostenibilità economica, sociale ed ambientale. Il valore aggiunto delle attività sociali svolte all’interno di un’azienda agricola e sviluppando competenze e creando occupabilità. Innovazione legata alle tradizioni del nostro territorio e gli antichi saperi – sviluppo di piante officinali, cosmesi, nutriceutica – rappresentano possibilità per le aziende dove chiunque può trovare spazio».

L’iniziativa ha confermato il ruolo centrale dell’agricoltura sociale come pilastro di un nuovo modello di sviluppo rurale calabrese, capace di coniugare produttività, solidarietà e tutela ambientale, in linea con la visione promossa dalla CIA Agricoltori Italiani della Calabria.