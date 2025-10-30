Calabria, Anas sospende i lavori nelle gallerie Limina e Torbido sulla SS 682 “Jonio Tirreno” per agevolare il traffico di Ognissanti

Condividi

In previsione dell’aumento dei flussi di traffico legati agli spostamenti per la festività di Ognissanti, Anas sospenderà temporaneamente i lavori di riqualificazione nelle gallerie “Limina” e “Torbido” lungo la strada statale 682 “Jonio Tirreno”, in provincia di Reggio Calabria.

A partire dalla notte di venerdì 31 ottobre e fino a domenica 2 novembre compresa, le gallerie rimarranno aperte al traffico per agevolare la circolazione, anche nelle ore notturne, lungo l’importante arteria di collegamento tra i versanti ionico e tirrenico della regione.

Resterà comunque attiva la limitazione al transito con senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, all’interno della galleria “Torbido”.

Le modalità di gestione degli interventi e la sospensione temporanea delle lavorazioni sono state condivise di concerto con la Prefettura, la Regione Calabria e gli enti locali competenti.

