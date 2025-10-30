“Digitalmente Abili: Inclusione Socio-Lavorativa per Tutti”, dieci persone con disabilità iniziano percorso di formazione e tirocinio

Condividi

Dieci persone con disabilità del territorio hanno iniziato il loro percorso di formazione e tirocinio grazie al progetto “Digitalmente Abili: Inclusione Socio-Lavorativa per Tutti”, promosso dall’Ambito Territoriale di Spilinga in collaborazione con l’Associazione Valentia e i Comuni dell’Ambito.

Il progetto nasce con l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità, offrendo loro opportunità concrete di crescita personale e professionale.

Attraverso un percorso che unisce formazione digitale, accompagnamento professionale e tirocini retribuiti, i partecipanti avranno la possibilità di sviluppare competenze, ottenere una certificazione informatica riconosciuta e vivere un’esperienza lavorativa diretta all’interno degli uffici comunali.

Le dieci unità coinvolte svolgeranno mansioni semplici e di supporto amministrativo o operativo, affiancate dal personale comunale e dagli operatori del progetto, in un ambiente che valorizza la partecipazione, l’autonomia e la collaborazione.

«Il progetto Digitalmente Abili rappresenta un grande motivo di orgoglio per la nostra Associazione – dichiara Anthony Lo Bianco, Presidente dell’Associazione Valentia – perché nasce da un lavoro condiviso e costruttivo con gli uffici dell’Ambito Territoriale di Spilinga e con i Comuni del territorio.

Abbiamo scelto di partire dai bisogni reali delle persone e delle famiglie, ascoltando il territorio e le sue fragilità, ma anche le sue risorse.

Questo progetto dimostra che l’inclusione non è un concetto astratto, ma una pratica concreta che richiede rete, ascolto e collaborazione. È il risultato di un lavoro di squadra che mette al centro la persona, la sua dignità e il suo diritto di partecipare pienamente alla vita sociale e lavorativa.»

Il presidente Lo Bianco ha inoltre sottolineato come Digitalmente Abili sia un modello di intervento che unisce competenze, sensibilità e attenzione reale ai bisogni del territorio:

«Siamo convinti – aggiunge – che solo attraverso percorsi di inclusione concreta si possa costruire una società davvero equa e capace di riconoscere il valore di ciascuno. Ogni passo compiuto da questi ragazzi è un passo avanti per tutti noi.»

Soddisfazione è stata espressa anche da Franco Barbalace, delegato al coordinamento dell’Ambito Territoriale di Spilinga (ATS), che ha evidenziato il valore del lavoro di rete alla base del progetto:

«I risultati raggiunti sono frutto della piena coesione tra i Sindaci dell’Ambito, sempre in costante sintonia e collaborazione, e del lavoro prezioso svolto dal dirigente e dai professionisti dell’Ufficio di Piano.

L’iniziativa “Digitalmente Abili” testimonia come la sinergia istituzionale possa tradursi in azioni concrete capaci di migliorare la qualità della vita delle persone e di rafforzare la coesione sociale del territorio.»

Il progetto si inserisce all’interno di una più ampia strategia di interventi sociali promossi dall’Ambito Territoriale di Spilinga, mirati a rafforzare le politiche di inclusione e pari opportunità, offrendo alle persone con disabilità non solo sostegno, ma reali occasioni di partecipazione e crescita.

Con il progetto Digitalmente Abili, l’Ambito di Spilinga e l’Associazione Valentia riaffermano il loro impegno per una società più giusta, accessibile e inclusiva, in cui ogni persona possa esprimere il proprio potenziale e contribuire al benessere collettivo.