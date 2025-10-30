La Corte dei conti blocca la delibera Cipess sul Ponte sullo Stretto

Condividi

La Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti non ha ammesso al visto – e quindi alla successiva registrazione – la Delibera Cipess n. 41/2025 relativa al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina.

La decisione è arrivata al termine della camera di consiglio seguita all’adunanza del 29 ottobre 2025. Lo rende noto la stessa Corte in un comunicato ufficiale.

Le motivazioni del provvedimento, ancora in fase di redazione, saranno rese pubbliche con un’apposita deliberazione entro 30 giorni.