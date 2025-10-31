Sesta Giornata AVIS “Insieme per il Sociale” all’azienda T&T Porte: raccolte 14 sacche di sangue

Condividi

Promossa da Lameziaeuropa, Azienda T&T Porte ed AVIS di Base Sant’Eufemia, ed in collaborazione con le imprese insediate nell’area industriale di Lamezia Terme, si è svolta la GIORNATA AVIS “Insieme per il Sociale” per la donazione di sangue.

L’iniziativa, giunta alla sesta edizione, dopo le positive esperienze già realizzate nell’area nel 2014, 2015, 2017, 2023 e luglio 2025, è stata gestita e curata dal personale AVIS Base di Sant’Eufemia attraverso una emoteca mobile attrezzata posta nel piazzale dell’azienda T&T Porte, i cui spazi operativi hanno ospitato le varie fasi della giornata quali accettazione e registrazione, visita medica e ristoro.

L’iniziativa è stata una delle tappe programmate sul territorio lametino dall’AVIS di Base Sant’Eufemia, presieduta da Carmelo Morgante, nell’ambito della campagna annuale di promozione e sensibilizzazione al dono del sangue, ed ha permesso la raccolta di 14 sacche di sangue, quasi tutte prime donazioni, aspetto questo molto importante ai fini dell’attività di sensibilizzazione portata avanti sul territorio lametino.

Il Direttore della Lameziaeuropa Spa Tullio Rispoli, presente alla iniziativa, ha portato il saluto del Presidente Leopoldo Chieffallo ed ha ringraziato innanzitutto Gianni e tutta la famiglia Torcasio per la sensibilità e la fattiva collaborazione, il Presidente Morgante e tutti i volontari e personale medico dell’Avis Base di Sant’Eufemia, ed i dipendenti e collaboratori dell’azienda T&T che hanno donato e si sono resi protagonisti dell’iniziativa, che ha rappresentato un segnale concreto di promozione, sensibilizzazione, vicinanza e sostegno alla meritoria attività svolta sul territorio lametino dall’AVIS.