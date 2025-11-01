HapuEditore

“Ballando con le Stelle”, stasera RaiUno al Porto Vecchio di Crotone
Attualità

“Ballando con le Stelle”, stasera RaiUno al Porto Vecchio di Crotone

01 Nov 2025
redazione Corriere di Lamezia
Condividi

Oggi, sabato 1 novembre la Calabria ancora in prima serata su Rai 1 a “Ballando con le Stelle”.
La regione sarà protagonista in due diversi momenti, con una selezione di immagini che racconteranno le meraviglie del territorio, tra arte e natura, e con una clip dedicata al Porto Vecchio di Crotone, dove i ballerini danzeranno su musiche caraibiche.

L’iniziativa é realizzata nell’ambito della convenzione tra Rai Com e Regione Calabria – Dipartimento Turismo e Fondazione Calabria Film Commission.
Al termine della gara andrà in onda la terza puntata di “Ballando On The Road”.
A fare da sfondo alle esibizioni dei concorrenti le immagini di Capo Colonna (Kr) e della Chiesetta di Piedigrotta a Pizzo (Vv), di uno splendido tramonto nella campagna ionica e del Parco Museo Santa Barbara a Mammola (Rc), del borgo dei pescatori di Chianalea di Scilla (Rc) e della spiaggia di Piedigrotta a Pizzo Calabro (Vv). A raccontare la Calabria anche i Giganti della Sila (Cs), la spiaggia di Roseto Capo Spulico (Cs), il Vicolo degli ombrelli a Nicotera (Vv), il Castello normanno di Squillace (Cz) e la Fortezza di Le Castella (Kr).


Condividi