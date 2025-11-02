Psicologo scolastico, domani presentazione fase attuativa progetto con l’eurodeputata Princi

Condividi

Domani, lunedì 3 novembre, alle ore 10, nella sala verde della Cittadella regionale a Catanzaro, l’europarlamentare, Giusi Princi, illustrerà, in un incontro con la stampa, la fase attuativa del progetto “Discutiamone insieme – Lo psicologo a scuola”, che vedrà coinvolti i dirigenti scolastici e i referenti di educazione alla salute delle province di Catanzaro, Cosenza e Crotone.

Il progetto, voluto dal presidente Occhiuto, è stato ideato dall’europarlamentare Princi, già nel ruolo di vicepresidente della Regione Calabria, e dall’Ordine degli psicologi.

All’incontro interverranno anche i partner del progetto: Ufficio scolastico regionale e Ordine Psicologi della Calabria. Parteciperanno anche i dirigenti generali delle Asp delle realtà provinciali coinvolte e gli psicologi reclutati dalle stesse Aziende sanitarie, grazie al trasferimento delle risorse da parte della Regione, che presteranno servizio nelle istituzioni scolastiche.

Sono invitati a partecipare alla conferenza anche i genitori degli studenti, importanti fruitori del servizio.