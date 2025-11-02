“Sotto il cielo di Gaza”: la verità come fondamento della pace. Il 3 novembre al Chiostro Caffè Letterario l’incontro con don Nandino Capovilla

Condividi

Nella tragedia smisurata che continua a sconvolgere il territorio palestinese occupato, due voci si fanno testimoni di memoria e speranza: don Nandino Capovilla e Elisabetta Tusset. Il loro libro “Sotto il cielo di Gaza” (edizioni La Meridiana) nasce da un lungo lavoro di ascolto e raccolta di testimonianze, frutto delle conversazioni con Andrea De Domenico, funzionario dell’OCHA – l’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari – e accompagnato dalle preghiere di Michel Sabbah, patriarca emerito di Gerusalemme.

Un testo che intreccia storie, dati e riflessioni, ma soprattutto pone al centro i volti, le vite, la dignità di un popolo spesso ridotto a cifra statistica. Un libro che, come ricordava don Tonino Bello, si oppone alla “dissolvenza dei volti” delle vittime, restituendo loro umanità e memoria per contrastare l’indifferenza e ogni forma di oblio.

Lunedì 3 novembre 2025, alle ore 17.30, il Chiostro Caffè Letterario di Lamezia Terme ospiterà l’incontro con don Nandino Capovilla, responsabile della campagna “Ponti e non muri” di Pax Christi Italia, organizzato dal Movimento Cattolico Internazionale per la Pace – Pax Christi Lamezia Terme, in collaborazione con Umanità in Ricerca, il Sistema Bibliotecario Lametino e il Chiostro Caffè Letterario.

L’appuntamento prevede un dialogo con l’autore e la lettura di brani scelti dal volume, in un momento di riflessione e confronto aperto alla cittadinanza. L’evento sarà trasmesso anche in diretta YouTube sul canale @sistemabibliotecariolameti5135.

Don Nandino Capovilla, parroco a Marghera (Venezia) ed ex coordinatore nazionale di Pax Christi Italia, è da sempre impegnato in percorsi di pace, dialogo interreligioso e inclusione sociale. Accanto a lui, Elisabetta Tusset, insegnante e volontaria, oggi consigliera nazionale di Pax Christi, coautrice del libro e testimone di un impegno costante nel raccontare le storie di donne e uomini alla ricerca di una vita migliore.

“Sotto il cielo di Gaza” non è soltanto un racconto, ma un invito all’ascolto e alla responsabilità: un richiamo a pregare, riflettere, comprendere — ma soprattutto a dire la verità, unica pietra angolare di ogni pace possibile.