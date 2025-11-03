Anas, è online il nuovo sito: prosegue l’evoluzione digitale dell’azienda

Condividi

Un portale nel segno dell’innovazione e dei servizi ai cittadini. È on line il nuovo sito istituzionale di Anas (Gruppo FS Italiane) rinnovato nella struttura, la grafica e le funzionalità. Offre un’esperienza di navigazione più fluida e immediata; ancora più accessibili e aggiornate le informazioni sulla viabilità, le offerte di lavoro e le gare in corso.

“Il nuovo portale è stato costruito sulla base delle esigenze degli utenti. Rappresenta un passo concreto nelle strategie di innovazione e digitalizzazione dell’azienda – spiega l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme – in un’epoca dove l’accesso all’informazione deve essere rapido, trasparente e inclusivo, abbiamo voluto costruire una piattaforma al servizio dei cittadini. Un sito pensato per tutti – sottolinea l’Ad Gemme – più semplice da usare, più intuitivo e in linea con i principi di accessibilità. Una porta digitale aperta sui servizi e il nostro impegno quotidiano per il Paese così da garantire la continuità territoriale di 32mila km di strade e autostrade della nostra rete”.

Frutto di un lungo e articolato lavoro di progettazione e sviluppo, la nuova piattaforma web nasce da un’approfondita analisi delle abitudini e delle richieste degli utenti. L’aggiornamento è stato guidato da un cambio di prospettiva: non è più chi naviga a doversi adattare al sito ma è il portale a modellarsi sulle sue esigenze.

I visitatori lo fanno soprattutto per quattro motivi: conoscere l’azienda e le sue attività; consultare le informazioni sulla viabilità; accedere ai servizi online; verificare le gare in corso. Così ogni scelta progettuale, dall’architettura dei contenuti alla grafica, è stata orientata per rispondere in modo diretto a queste esigenze. Sono state confermate alcune funzionalità già presenti rivelatesi efficaci nel dialogo con i cittadini. Come il Trouble Ticketing – consente al cliente di tracciare l’intero percorso della propria richiesta – e la Live Chat, canale di comunicazione per un contatto diretto più rapido e trasparente tra l’utente e l’azienda. Così come i canali social dedicati, tra cui @ClientiAnas su X (Twitter) – e il numero verde 800.841.148 che continua a rappresentare un punto di riferimento per l’assistenza e le segnalazioni, affiancato dai tradizionali canali social.

A livello grafico il sito propone una home page più ricca di contenuti in evidenza, un menu essenziale e lineare, un’organizzazione complessiva per raggiungere in pochi click le informazioni più importanti.

Il nuovo portale è consultabile all’indirizzo:www.stradeanas.it