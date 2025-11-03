Lamezia, il sindaco Murone interviene su recenti atti intimidatori, mercoledì incontro in Prefettura

Il Sindaco della Città di Lamezia Terme Mario Murone interviene sulle vicende intimidatorie che si sono registrate negli ultimi giorni, precisando di avere ricevuto comunicazione dal Prefetto sull’indizione di una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocata per il prossimo mercoledì alle ore 10.30.
“Il prefetto De Rosa Castrese ancora una volta ha dimostrato particolare sensibilità alle esigenze del territorio lametino, rimarcando la presenza dello Stato nel contrastare fenomeni che la cittadinanza tutta deve avversare”.