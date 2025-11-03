Vibo Valentia, i Carabinieri rendono omaggio alla Polizia di Stato per la tragica scomparsa di Aniello Scarpati

Questa mattina una delegazione di militari del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, guidata dal Comandante della Compagnia di Vibo Valentia, si è recata in Questura per manifestare il proprio cordoglio e solidarietà ai colleghi poliziotti per la tragica scomparsa di Aniello Scarpati, Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, morto tragicamente nei giorni scorsi a Torre del Greco, in provincia di Napoli, mentre prestava servizio.
Ad accogliere i militari, il Questore di Vibo Valentia, dott. Rodolfo Ruperti, il Vicario del Questore, dott. Fabio Catalano, una delegazione dei Funzionari e del personale della Questura.
Un gesto che certamente testimonia il senso di comunità e collaborazione che accomuna le Forze dell’Ordine nel loro impegno e nella loro missione quotidiana.
La Polizia di Stato ringrazia il Comandane Provinciale dell’Arma dei Carabinieri e tutti i colleghi dell’Arma per la manifestazione di solidarietà e vicinanza espressa per questo momento di grave lutto