Nasce l’ITI SMARTLAND GOLFO LAMETINO: 5 Comuni uniti per lo sviluppo sostenibile della Calabria

Promossa da Lameziaeuropa in collaborazione con Cisa Consulting, si è svolta nei giorni scorsi la prima riunione di lavoro con i 5 Sindaci dei Comuni del Golfo Lametino – Lamezia Terme, Curinga, Falerna, Gizzeria e Nocera Terinese – finalizzata a condividere un percorso istituzionale mirato alla presentazione in tempi brevi del primo ITI Calabrese, “Investimenti Territoriali Integrati” SMARTLAND ALLIANCE GOLFO LAMETINO CALABRIA, da finanziare attraverso Fondi Diretti Europei ed altre risorse Comunitarie, Nazionali e Regionali.
Già sperimentato con successo in altre Regioni del Mezzogiorno quali Campania e Sicilia, il progetto è coordinato strategicamente ed operativamente da Cisa Consulting, società specializzata in tali tematiche a livello nazionale ed europeo e partner di Lameziaeuropa.
All’incontro, presieduto da Leopoldo Chieffallo, hanno partecipato:
- per il Comune di Lamezia Terme: il Vicesindaco Michele Cardamone (con i saluti del Sindaco Mario Murone) e l’Assessore alle attività produttive Salvatore Pirelli
- il Sindaco di Curinga Elia Pallaria
- il Sindaco di Gizzeria Francesco Argento e il responsabile ufficio tecnico Pietro Fragale
- il Sindaco di Nocera Terinese Saverio Russo
- l’Assessore di Falerna Fabio Menniti (con i saluti del Sindaco Francesco Stella)
- il Sindaco di San Mango D’Aquino Gianmarco Cimino, promotore del progetto collaterale TIR PARK presso lo svincolo autostradale A2
- il Consigliere regionale Emanuele Ionà
- il Consigliere di amministrazione di Lameziaeuropa Antonio Gaetano
- per Cisa Consulting: il direttore Giuseppe Lombardini e il responsabile progetti Calabria Giuseppe Battista
- Michele Franzina, progettista del Lamezia Waterfront e Porto Turistico
- Bruno Gualtieri, esperto in Progetti Ambientali – Depurazione – Dissesto Idrogeologico
Da parte di tutti i partecipanti è stato espresso grande apprezzamento per l’iniziativa messa in campo da Lameziaeuropa, che permette di programmare in rete ed in modo coordinato su tutto il territorio della fascia costiera lametina nuovi interventi infrastrutturali, ambientali e di mitigazione del rischio idrogeologico, contribuendo alla crescita economica del territorio.
Tullio Rispoli, direttore di Lameziaeuropa, ha coordinato i lavori e illustrato ai Sindaci le linee-guida emerse dai rapporti con Cisa Consulting, basate sulla strategia di sviluppo dell’area industriale di Lamezia Terme e su progetti già avviati come:
- Progetto Waterfront e Porto Turistico Lamezia
- Progetto Pilota Smart Arena
- Lametino Digital Land
- Calabria Food&Tourism Academy
- Agriexpo
Si potrà pertanto collaborare per promuovere con fondi diretti dell’Unione Europea l’ITI SMARTLAND ALLIANCE GOLFO LAMETINO CALABRIA, primo in Regione Calabria, coinvolgendo:
- i Comuni della Fascia Costiera Lametina
- i Comuni dell’entroterra su specifici interventi
- le imprese dell’area industriale di Lamezia Terme
Tematiche chiave:
- Blu Economy e Green Economy
- Politiche energetiche per le imprese (CER di Distretto)
- Sostenibilità ambientale
- Salvaguardia del Golfo di Sant’Eufemia (depurazione, impianti comunali, foci dei fiumi Amato, Turrina, Savuto)
- Viabilità e trasporti: ammodernamento SS 18, nuovo svincolo A2
- Logistica intermodale e turistica
- Transizione digitale e politiche smart
- Bacini idrici intercomunali
- Recupero pontile ex Sir
- Valorizzazione siti naturalistici e SIC (Dune Angitola a Curinga, Laghi La Vota a Gizzeria)
Giuseppe Lombardini, direttore di Cisa Consulting, ha evidenziato che l’ITI rappresenta una grande opportunità per le amministrazioni comunali per pianificare lo sviluppo secondo i principi europei di sostenibilità, innovazione e coesione.
Il processo prevede quattro fasi da completare in sei mesi:
- Analisi territoriale
- Governance (con ruolo di Soggetto Attuatore svolto da Lameziaeuropa spa)
- Definizione strategia
- Attuazione
Per l’ITI GOLFO LAMETINO sono previste sei direttrici di sviluppo:
- Energia sostenibile condivisa
- Acqua
- Valorizzazione del patrimonio
- Reti di mobilità e accessibilità
- Transizione digitale
- Ripopolamento e nuove economie
Lombardini ha illustrato anche le fasi operative e l’iter procedurale, basati su:
- bozze di delibera di giunta comunale
- Protocollo di Intenti da sottoscrivere tra i Comuni e Lameziaeuropa
Prossimi step operativi:
- Incontri nei 5 Comuni tra il 17 e 19 novembre per condividere progettualità
- Nuova riunione plenaria entro dicembre 2025 con Assessori e Consiglieri Regionali per condividere il Concept generale dell’ITI e definire le procedure per la presentazione ufficiale dell’ITI SMARTLAND ALLIANCE GOLFO LAMETINO CALABRIA alla Unione Europea e alla Regione Calabria