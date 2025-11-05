Nasce l’ITI SMARTLAND GOLFO LAMETINO: 5 Comuni uniti per lo sviluppo sostenibile della Calabria

Condividi

Promossa da Lameziaeuropa in collaborazione con Cisa Consulting, si è svolta nei giorni scorsi la prima riunione di lavoro con i 5 Sindaci dei Comuni del Golfo Lametino – Lamezia Terme, Curinga, Falerna, Gizzeria e Nocera Terinese – finalizzata a condividere un percorso istituzionale mirato alla presentazione in tempi brevi del primo ITI Calabrese, “Investimenti Territoriali Integrati” SMARTLAND ALLIANCE GOLFO LAMETINO CALABRIA, da finanziare attraverso Fondi Diretti Europei ed altre risorse Comunitarie, Nazionali e Regionali.



Già sperimentato con successo in altre Regioni del Mezzogiorno quali Campania e Sicilia, il progetto è coordinato strategicamente ed operativamente da Cisa Consulting, società specializzata in tali tematiche a livello nazionale ed europeo e partner di Lameziaeuropa.

All’incontro, presieduto da Leopoldo Chieffallo, hanno partecipato:

per il Comune di Lamezia Terme: il Vicesindaco Michele Cardamone (con i saluti del Sindaco Mario Murone) e l'Assessore alle attività produttive Salvatore Pirelli

il Sindaco di Gizzeria Francesco Argento e il responsabile ufficio tecnico Pietro Fragale

l'Assessore di Falerna Fabio Menniti (con i saluti del Sindaco Francesco Stella)

il Consigliere di amministrazione di Lameziaeuropa Antonio Gaetano

per Cisa Consulting: il direttore Giuseppe Lombardini e il responsabile progetti Calabria Giuseppe Battista

Michele Franzina, progettista del Lamezia Waterfront e Porto Turistico

Da parte di tutti i partecipanti è stato espresso grande apprezzamento per l’iniziativa messa in campo da Lameziaeuropa, che permette di programmare in rete ed in modo coordinato su tutto il territorio della fascia costiera lametina nuovi interventi infrastrutturali, ambientali e di mitigazione del rischio idrogeologico, contribuendo alla crescita economica del territorio.

Tullio Rispoli, direttore di Lameziaeuropa, ha coordinato i lavori e illustrato ai Sindaci le linee-guida emerse dai rapporti con Cisa Consulting, basate sulla strategia di sviluppo dell’area industriale di Lamezia Terme e su progetti già avviati come:

Progetto Waterfront e Porto Turistico Lamezia

Progetto Pilota Smart Arena

Lametino Digital Land

Calabria Food&Tourism Academy

Agriexpo

Si potrà pertanto collaborare per promuovere con fondi diretti dell’Unione Europea l’ITI SMARTLAND ALLIANCE GOLFO LAMETINO CALABRIA, primo in Regione Calabria, coinvolgendo:

i Comuni della Fascia Costiera Lametina

i Comuni dell’entroterra su specifici interventi

su specifici interventi le imprese dell’area industriale di Lamezia Terme

Tematiche chiave:

Blu Economy e Green Economy

Politiche energetiche per le imprese (CER di Distretto)

(CER di Distretto) Sostenibilità ambientale

Salvaguardia del Golfo di Sant’Eufemia (depurazione, impianti comunali, foci dei fiumi Amato, Turrina, Savuto)

(depurazione, impianti comunali, foci dei fiumi Amato, Turrina, Savuto) Viabilità e trasporti : ammodernamento SS 18, nuovo svincolo A2

: ammodernamento SS 18, nuovo svincolo A2 Logistica intermodale e turistica

Transizione digitale e politiche smart

Bacini idrici intercomunali

Recupero pontile ex Sir

Valorizzazione siti naturalistici e SIC (Dune Angitola a Curinga, Laghi La Vota a Gizzeria)

Giuseppe Lombardini, direttore di Cisa Consulting, ha evidenziato che l’ITI rappresenta una grande opportunità per le amministrazioni comunali per pianificare lo sviluppo secondo i principi europei di sostenibilità, innovazione e coesione.

Il processo prevede quattro fasi da completare in sei mesi:

Analisi territoriale Governance (con ruolo di Soggetto Attuatore svolto da Lameziaeuropa spa) Definizione strategia Attuazione

Per l’ITI GOLFO LAMETINO sono previste sei direttrici di sviluppo:

Energia sostenibile condivisa

Acqua

Valorizzazione del patrimonio

Reti di mobilità e accessibilità

Transizione digitale

Ripopolamento e nuove economie

Lombardini ha illustrato anche le fasi operative e l’iter procedurale, basati su:

bozze di delibera di giunta comunale

Protocollo di Intenti da sottoscrivere tra i Comuni e Lameziaeuropa

Prossimi step operativi:

Incontri nei 5 Comuni tra il 17 e 19 novembre per condividere progettualità

tra il per condividere progettualità Nuova riunione plenaria entro dicembre 2025 con Assessori e Consiglieri Regionali per condividere il Concept generale dell’ITI e definire le procedure per la presentazione ufficiale dell’ITI SMARTLAND ALLIANCE GOLFO LAMETINO CALABRIA alla Unione Europea e alla Regione Calabria