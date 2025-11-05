HapuEditore

Sabato 8 novembre Natalino Stasi ospite all’Antico Mulino: 'Calabria, terra di eremiti' tra natura e memoria
Attualità

Sabato 8 novembre Natalino Stasi ospite all’Antico Mulino: “Calabria, terra di eremiti” tra natura e memoria

05 Nov 2025
HapuLab
Condividi

Sabato 8 novembre, all’Antico Mulino delle Fate di Lamezia Terme, nuovo appuntamento della rassegna “La Calabria è un destino. Restare, tornare, approdare”. Alle 17.30, Francesco Bevilacqua intervista Natalino Stasi, documentarista che ha deciso di restare in Calabria e di raccontare la sua terra con uno sguardo intimo e autentico sulle tracce di persone fuori dal tempo.

Ogni suo video è un viaggio nella Calabria (e non solo) nascosta, tra chi ha deciso di vivere in autosufficienza, in natura, con pochi mezzi ma con una grande ricchezza interiore.

Sabato 8 novembre Natalino Stasi ospite all’Antico Mulino: 'Calabria, terra di eremiti' tra natura e memoria

Le interviste e i reportage di Natalino sono realizzati con sensibilità, attenzione e rispetto.
Sono storie che fanno pensare, che commuovono, che ispirano.
Ad oggi i suoi social sono seguiti da quasi mezzo milione di persone, e i suoi video solo su YouTube hanno superato 25 milioni di visualizzazioni.

Il titolo dell’evento è: “Calabria, terra di eremiti” e sarà, come nelle precedenti occasioni (Ginevra dell’Orso, Selene Rocco, Fattoria della Piana, Franco Fazio, Santino Cardamone, Christian Ferlaino, Franca Crudo), una conversazione sulle motivazioni che hanno spinto il protagonista dell’incontro a restare in Calabria anziché emigrare o fuggir via.

Sabato 8 novembre Natalino Stasi ospite all’Antico Mulino: 'Calabria, terra di eremiti' tra natura e memoriaMa la giornata al mulino inizierà ancor prima, alle ore 15.00, con la consueta visita guidata al Bosco delle Fate, alla Valle del Torrente Canne ed all’antico mulino per gruppi e famiglie (richiesta prenotazione al numero 328/1365043).
Si potrà così trascorrere un intero pomeriggio in un angolo incontaminato di natura a pochi passi dalla città, con una passeggiata guidata e, a seguire, l’incontro-conversazione con Francesco Bevilacqua e Natalino Stasi.

Ricordiamo che l’Antico Mulino delle Fate si raggiunge dal centro storico di Lamezia Terme-Nicastro, lasciando l’auto sulla strada per Soveria Mannelli, a monte del Castello Normanno-Svevo.
Dalla fontana, seguendo a piedi le viuzze del Rione Niola e poi seguendo la stradina che risale brevemente la valle del Torrente Canne.


Condividi