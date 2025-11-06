Centenario Strati: domani a Locri proiezione del documentario Rai sulla vita dello scrittore calabrese

Condividi

A Locri si celebra il centenario di Saverio Strati con la proiezione del documentario Rai “Ritorno perché. Vita di Saverio Strati” a cura di Vanessa Roghi e Massimo Latini.

L’evento si terrà domani, venerdì 7 novembre, alle ore 10,30, al Cinema Vittoria – Sala blu e rientra nel ricco calendario delle celebrazioni per il centenario dalla nascita del grande scrittore calabrese (1924-2024).

Il documentario, frutto della collaborazione tra Rai Com, Regione Calabria e Fondazione Calabria Fillm Commission, attinge al patrimonio audiovisivo delle Teche Rai, e ripercorre la vita e l’opera di Saverio Strati, figura centrale della letteratura meridionalista del Novecento. Dalle sue origini di figlio di contadini a Sant’Agata del Bianco, passando per la formazione in Calabria, il trasferimento in Toscana, fino agli anni di difficoltà economica superati con il sostegno della Legge Bacchelli nel 2009, il film restituisce il ritratto umano e artistico di uno scrittore che ha saputo raccontare con voce autentica la dignità, il dolore e la forza delle comunità del Sud. Il documentario presenta inoltre interventi di studiosi, amici e conoscitori dell’opera stratiana, tra cui: Gioacchino Criaco, Giuseppe Polimeni, Goffredo Fofi, Palma Comandè, Luigi Franco, Giampaolo Strati, Vito Teti e Giancarlo Cauteruccio.

La proiezione sarà preceduta da un momento istituzionale e un’introduzione affidata a Luigi Franco, coordinatore del comitato 100Strati e direttore editoriale Rubbettino e a Domenico Stranieri, sindaco di Sant’Agata del Bianco e biografo di Strati.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

La giornata di Locri si svolge in collaborazione con il Comitato 100Strati, con il sostegno di Regione Calabria, la Fondazione Calabria Film Commission, con il supporto di Rai Com, e la collaborazione della Città di Locri.