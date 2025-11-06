Vincenzo Farina riconfermato Presidente FIBA Confesercenti Calabria: impegno per le imprese balneari

Condividi

Vincenzo Farina è stato confermato Presidente Regionale di FIBA Confesercenti, l’associazione che rappresenta le Imprese Turistico Balneari aderenti al sistema Confesercenti della Calabria.

La riconferma alla guida dell’associazione è arrivata ieri pomeriggio (5 novembre 2025) a Cosenza, nel corso dell’Assemblea elettiva.

Nel ringraziare per la rinnovata fiducia, Farina ha sottolineato l’impegno di tutto il sistema nazionale FIBA Confesercenti nel proseguire l’incessante lavoro svolto negli ultimi anni, finalizzato a preservare e valorizzare le imprese del settore:

“Il turismo balneare – come le imprese di tutta la filiera turistica – ha bisogno di regole chiare, certezza normativa e un quadro competitivo che, in nome della ‘concorrenza’, non generi forme di ‘latifondo’ sulle spiagge italiane, a discapito delle micro e piccole imprese (95% dell’universo balneare italiano) e, conseguentemente, della tipicità ed autenticità dell’offerta del nostro sistema di ‘servizi di spiaggia’.”

Farina ha ribadito la volontà di continuare con determinazione e responsabilità il lavoro avviato per:

rafforzare la rappresentatività delle imprese balneari italiane , in particolare quelle calabresi

, in particolare quelle calabresi garantire la sopravvivenza di un comparto strategico e caratteristico per il Paese

Tra le priorità indicate, sia a livello nazionale che regionale:

rimodulazione dell’art. 49 del Codice della Navigazione , originariamente pensato per i “tempi di guerra”

, originariamente pensato per i “tempi di guerra” armonizzazione delle aliquote IVA : 22% per le imprese balneari vs 10% per la filiera turistica

: 22% per le imprese balneari vs 10% per la filiera turistica parità di condizioni per l’accesso a agevolazioni contributive e fiscali

per l’accesso a opportunità di investimento e nuove strategie regionali e territoriali per il rafforzamento del comparto

“Vogliamo accompagnare le nostre imprese in tutte le sfide che le attendono, dagli adeguamenti ‘ambientali’ al miglioramento della qualità dell’offerta, cristallizzando il plus di identità territoriale rappresentato, ed in armonia con le dinamiche di sviluppo territoriale e sociale delle nostre Comunità.”

Le imprese balneari sono descritte come:

presidi di competenze per i turisti e per i cittadini

punti di riferimento qualificati per la sicurezza della vacanza

centri di informazione, servizio e tutela del consumatore

una “fetta” rilevante, caratteristica e necessaria dell’economia turistica nazionale