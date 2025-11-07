Decollatura, il Liceo Scientifico celebra le Forze Armate: i Carabinieri incontrano gli studenti per una giornata dedicata alla legalità

Condividi

Nella mattinata di giovedì 6 novembre 2025, presso la sede del Liceo Scientifico, uno dei quattro plessi dell’IIS “L. Costanzo” di Decollatura (CZ), si è svolta una manifestazione dedicata all’Arma dei Carabinieri, nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata dell’Unità Nazionale e la Festa delle Forze Armate, nonché come momento di approfondimento sul tema della legalità.

All’evento, organizzato e fortemente voluto dalla Dirigente Scolastica, Prof.ssa Maria Francesca Amendola, hanno preso parte le principali autorità civili e militari del territorio. Tra i presenti anche il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro, Colonnello Giovanni Pellegrino, e il Comandante del Gruppo di Lamezia Terme, Tenente Colonnello Gianluca Zara, nonché militari della Compagnia di Soveria Mannelli (CZ) e della Stazione di Decollatura, oltre ai rappresentanti delle Istituzioni e delle autorità locali.

Alla manifestazione ha preso parte anche una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Lamezia Terme, a testimonianza del legame indissolubile che unisce i Carabinieri al territorio e del fatto che, anche una volta in congedo, l’appartenenza all’Arma continua a tradursi in presenza, impegno e servizio verso la collettività.

La cerimonia si è aperta con i saluti istituzionali. Ad aprire l’incontro la dirigente scolastica, Maria Francesca Amendola che ha voluto ringraziare l’Arma dei carabinieri per il loro prezioso e instancabile servizio operativo sul territorio e per la grande disponibilità nell’accettare l’invito alla manifestazione. A seguire i saluti dei sindaci di Decollatura, Raffaella Perri e Soveria Mannelli, Michele Chiodo che hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra le amministrazioni locali e i carabinieri, affinché sia sempre garantita la tutela dei cittadini in un territorio non sempre di facile gestione.

La mattinata è proseguita con un momento di raccoglimento in memoria di coloro che hanno sacrificato la propria vita per la Patria. Sono quindi seguiti interventi volti a sensibilizzare gli studenti sull’importanza della legalità, del rispetto delle regole e del ruolo delle Forze Armate nella tutela della sicurezza collettiva, anche col supporto di alcuni filmati promozionali.

Nel suo intervento, il Colonnello Pellegrino, dopo aver parlato della sua personale esperienza e dei motivi che lo hanno spinto ad arruolarsi nella grande famiglia dell’Arma, ha affrontato temi di grande attualità quali la sicurezza stradale, l’abuso di sostanze stupefacenti e di alcool, oltre a richiamare l’attenzione sulla necessità del rispetto reciproco sia nella comunità scolastica che in tutte le altre realtà quotidiane.

I citati temi sono stati ripresi e approfonditi anche dal Tenente Colonnello Zara che ha sottolineato e descritto il fenomeno della violenza di genere, invitando i giovani a sviluppare empatia, rispetto e consapevolezza nelle relazioni interpersonali. Ampio spazio è stato dedicato al problema del bullismo, tipico degli ambienti scolastici, e alle modalità con cui difendersi dai reati predatori e da quelli commessi mediante l’utilizzo del web.

In occasione della manifestazione, è stata allestita una mostra di documenti e divise storiche dell’Arma dei Carabinieri, a cura di Michele Polisicchio, appassionato collezionista locale. L’esposizione dal titolo “Con noi e per noi: i Carabinieri nella storia d’Italia dal secondo dopoguerra ad oggi” ha rappresentato piena testimonianza dei valori di onore, disciplina e servizio che ne contraddistinguono da sempre l’operato. La scuola ha, inoltre, omaggiato l’Arma con delle targhe e delle pergamene a ricordo della giornata e una suggestiva torta con l’effige del Tricolore.

Nella seconda parte della manifestazione, particolare interesse ha suscitato la dimostrazione operativa delle Unità Cinofile di Vibo Valentia e del Nucleo Artificieri Antisabotaggio di Catanzaro. Questi ultimi hanno illustrato le proprie attività quotidiane, soffermandosi anche sul tema degli artifizi pirotecnici e sulle norme che ne regolano l’uso. Vi è stata anche una dimostrazione pratica con l’utilizzo del cannoncino ad acqua impiegato generalmente negli interventi di neutralizzazione di presunti ordigni. I cinofili, invece, hanno offerto una spettacolare dimostrazione delle tecniche di utilità e difesa del cane, spiegando le modalità di addestramento e l’importanza della collaborazione uomo-animale nelle operazioni di sicurezza.

L’incontro ha rappresentato un significativo momento di dialogo tra il mondo della scuola e quello delle Istituzioni, volto a rafforzare nei giovani il senso civico, la consapevolezza dei propri diritti e doveri, e il rispetto verso chi quotidianamente opera per garantire legalità e sicurezza.

L’Arma dei Carabinieri rinnova il proprio impegno a essere punto di riferimento per i cittadini e a promuovere, attraverso iniziative di educazione alla legalità, i valori fondanti della convivenza civile e democratica.